مقرب من الخطيب يهاجم لاعبي الأهلي: ادفع بالجائعين وعلقوا لهم الجدول

انتقد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق أداء الفريق عقب التعادل المخيب أمام إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في تصريحات أدلى بها عبر قناة الأهلي الرسمية.

وكان الأهلي قد رفع رصيده إلى ست نقاط فقط في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، بعدما فقد تسع نقاط كاملة خلال أول خمس مباريات له بالمسابقة، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية في واحدة من أسوأ بداياته في الدوري.

وشهد اللقاء تسجيل محمود حسن تريزيغيه هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 34، قبل أن يدرك إنبي التعادل في الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد العجوز.

وقال أسامة حسني: "تغيير الجهاز الفني برحيل ريبيرو وقدوم الكابتن عماد النحاس لم ينعكس حتى الآن على النتائج، ريبيرو رحل وجاء النحاس والنتائج كما هي".

وأضاف: "أطالب وليد صلاح الدين بتعليق جدول ترتيب الدوري في غرفة ملابس اللاعبين حتى يدركوا خطورة الموقف، وأقول للكابتن عماد النحاس: إذا كان هناك لاعبون يعتمدون على أسمائهم أجلسهم على مقاعد البدلاء، وادفع باللاعبين أصحاب الروح القتالية، الجائعين لكرة القدم، ولا تلتفت لأي حسابات أخرى".

وتابع: "ما نشهده ليس أداء ولا روح النادي الأهلي عبر تاريخه. يجب الاستعانة باللاعبين الذين يريدون اللعب حقًا، فالملعب لا يتحمل هذا الكم من النجوم الذين لا يقدمون المردود المطلوب".

واختتم تصريحاته قائلًا: "هل هذا هو أداء الأهلي وهو متعادل؟! لا روح ولا شخصية للفريق. هناك مشكلة حقيقية لدى اللاعبين، وما هو قادم يجب أن يكون فقط للاعبين الجادين أصحاب الطموح. يجب تعليق جدول الدوري أمامهم ليعرفوا أن قيمة وتاريخ الأهلي لا يتناسبان مع الوضع الحالي، صحيح أن الموسم ما زال في بدايته، لكن ما نراه الآن لا يليق بالنادي الأهلي".