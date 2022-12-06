في ظل منافسة أوروبية شرسة.. ريال مدريد يقترب من اتفاق مع بالميراس بشأن إندريك
أشارت تقارير صحفية برازيلية وإسبانية إلى أن ريال مدريد اقترب من التوصل لاتفاق مع بالميراس على ضم مهاجمه الشاب إندريك مقابل 60 مليون يورو على أن يظل في فريقه البرازيلي إلى أن يكمل عامه 18 عاما.
ووفقًا لموقع UolSport البرازيلي ، فإن النادي الملكي الأقرب لحسم المنافسة على الفوز بخدمات نجم بالميراس الشاب الذي تسبب في منافسة شرسة بين العديد من الفرق الأوروبية للتعاقد معه.
وسعت أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي لضمه ، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معه قبل بلوغه 18 عامًا.
وطالب بالميراس بدفع 60 مليون يورو لمن يريد أن يحصل على خدمات نجمه. ووفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية ، لن يصل الفريق الملكي إلى هذا الرقم ، في البداية ، لأنهم سيدفعون مبلغًا ثابتًا ـ لم يكشفوا عن السعر الدقيق ـ وسيتم توزيع الباقي حتى 60 مليونًا في شكل مكافآت وفقًا للأهداف التي يحققها اللاعب في ريال مدريد.
وهذا السبب الذي حسم أمر انتقال اللاعب لريال مدريد ، رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس بطل أوروبا دفع 45 مليون يورو مقابل فينيسيوس ورودريغو وكان هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي كانوا على استعداد لدفعه في البداية للبرازيلي.
وفي البرازيل أكدوا أن ظروف ريال مدريد هي الأكثر إقناعًا لبالميراس واللاعب، لكن حتى يومنا هذا ، لم يتخذ إندريك ووكيل أعماله قرارًا حازمًا بعد.
وأكدت وسائل الإعلام البرازيلية أن لقاءً عُقد مؤخرًا بين مسؤولين في ريال مدريد ووالد إندريك وممثل اللاعب حققوا فيه الكثير من التقدم بشأن مستقبله. ويؤكد UolSport أن صمت النادي البرازيلي بشأن ذلك الاجتماع يشير إلى أن الاتفاق قد يكون أقرب مما كان متوقعًا.
وقدم باريس سان جيرمان بالفعل عرضًا رسميًا للاعب الشهر الماضي، لكن بالميراس واللاعب رفضوه. ومن المتوقع ألا تقف باقي الفرق مكتوفة الأيدي وتستمر في محاولة إقناع اللاعب بالتعاقد معه، حتى يوقع المهاجم رسميًا لأحد الفرق المهتمة بتولي خدماته. ويقر والد إندريك بأن حسم صفقة اللاعب ستتم في الأشهر المقبلة.
وكان إندريك وعائلته قد خططوا لزيارة فالديبيباس لمشاهدة مرافق التدريب الخاصة بالنادي الملكي، كما فعل فينيسيوس و رودريغو بالفعل، لكن تلك الزيارة تأخرت بسبب حدث غير متوقع وغير معروف ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الأسابيع المقبلة. في تلك الزيارة، يأمل الفريق الملكي إنهاء إقناع اللاعب بالانضمام إلى ريال مدريد.
يجب أن نتذكر أن اللاعب بلغ الـ16 من عمره في يوليو/تموز الماضي ، لذلك لم يستطع الانضمام إلى نادٍ أوروبي حتى صيف 2024 ، لذا إذا قام أي فريق بالتوقيع معه قبل ذلك التاريخ ، فسيستمر اللاعب على سبيل الإعارة في بالميراس حتى يبلغ السن القانونية.