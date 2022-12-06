في ظل منافسة أوروبية شرسة.. ريال مدريد يقترب من اتفاق مع بالميراس بشأن إندريك

وطالب بالميراس بدفع 60 مليون يورو لمن يريد أن يحصل على خدمات نجمه. ووفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية ، لن يصل الفريق الملكي إلى هذا الرقم ، في البداية ، لأنهم سيدفعون مبلغًا ثابتًا ـ لم يكشفوا عن السعر الدقيق ـ وسيتم توزيع الباقي حتى 60 مليونًا في شكل مكافآت وفقًا للأهداف التي يحققها اللاعب في ريال مدريد.

وهذا السبب الذي حسم أمر انتقال اللاعب لريال مدريد ، رغم أن فلورنتينو بيريز رئيس بطل أوروبا دفع 45 مليون يورو مقابل فينيسيوس ورودريغو وكان هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي كانوا على استعداد لدفعه في البداية للبرازيلي.

وفي البرازيل أكدوا أن ظروف ريال مدريد هي الأكثر إقناعًا لبالميراس واللاعب، لكن حتى يومنا هذا ، لم يتخذ إندريك ووكيل أعماله قرارًا حازمًا بعد.

وأكدت وسائل الإعلام البرازيلية أن لقاءً عُقد مؤخرًا بين مسؤولين في ريال مدريد ووالد إندريك وممثل اللاعب حققوا فيه الكثير من التقدم بشأن مستقبله. ويؤكد UolSport أن صمت النادي البرازيلي بشأن ذلك الاجتماع يشير إلى أن الاتفاق قد يكون أقرب مما كان متوقعًا.