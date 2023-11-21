صالح الشهري يقود السعودية لصدارة مجموعتها بتصفيات كأس العالم بالفوز على الأردن (فيديو)

وعلى ملعب عمّان الدولي، اليوم، سجل صالح الشهري هدفين في الشوط الأول ليخطف فوزًا غاليًا لمنتخب بلاده، ويستمر في التألق في التصفيات بعدما سجل هدفين في الفوز 4-صفر على باكستان في الجولة الأولى.

ورغم الوصول إلى عمان أمس الاثنين، لم تتأثر السعودية بالإرهاق للسفر، وسيطرت على المباراة منذ بدايتها.

وغابت المحاولات عن الأردن، الذي فشل في تهديد مرمى الحارس محمد عويس.

ومنح مهاجم الهلال التقدم للسعودية بعد ثماني دقائق بضربة رأس من مدى قريب، بعد ركلة حرة نفذها عباس الحسن.

وعزز الشهري النتيجة لفريق المدرب روبرتو مانشيني، بعد نصف ساعة من اللعب، بتسديدة منخفضة فشل حارس الأردن يزيد أبو ليلى في إبعادها.

وكاد الحسن أن يسجل الهدف الثالث للسعودية، لكن تسديدته القوية من الجانب الأيسر اصطدمت بإطار المرمى قبل خمس دقائق من الاستراحة.