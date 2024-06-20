مهاجم الاتحاد يقترب من الانضمام إلى ناد سعودي آخر

وفى سياق آخر كشف الصحفي الإيطالي أيضا ان إدارة الهلال لا تزال منفتحة على تقييم العروض المقدمة للبرازيلي رينان لودي ظهير أيسر الفريق.

وذكر "رودى غاليتي" الذي يعمل في "سكاي سبورتس" أن النادي على استعداد للتخلي عن اللاعب البرازيلي فقط في حال وصول عرض مناسب له.

وكانت تقارير صحفية ذكرت خلال الأيام الماضية، أن اللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2027، قد يغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي، والعودة لأوروبا.

وغاب لودي عن الكثير من مباريات الفريق بالموسم الحالي، بسبب الإصابة التي كان تعرض لها سابقاً في أصبع القدم.