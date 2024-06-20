مهاجم الاتحاد يقترب من الانضمام إلى ناد سعودي آخر
اقترب أحد نجوم نادى الاتحاد من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم، والانضمام إلى فريق آخر بالدوري السعودي للمحترفين.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" فإن المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الجدواي.
وأشار الصحفي الايطالي بحسابه الشخصي على منصة "إكس"، إلى أن المهاجم الذي ينتهي عقده في عام 2025، يضع اللمسات الأخيرة في اتفاقه مع ناد سعودي آخر للاتفاق على الانتقال إليه، وحسم الصفقة مبكراً، دون الكشف عن اسم النادي.
وكانت تقارير صحفية ربطت بالفترة الماضية اسم المهاجم المغربي بالانتقال إلى القادسية والنادي الأهلي.
وفى سياق آخر كشف الصحفي الإيطالي أيضا ان إدارة الهلال لا تزال منفتحة على تقييم العروض المقدمة للبرازيلي رينان لودي ظهير أيسر الفريق.
وذكر "رودى غاليتي" الذي يعمل في "سكاي سبورتس" أن النادي على استعداد للتخلي عن اللاعب البرازيلي فقط في حال وصول عرض مناسب له.
وكانت تقارير صحفية ذكرت خلال الأيام الماضية، أن اللاعب الذي ينتهي عقده في عام 2027، قد يغادر الفريق في نهاية الموسم الحالي، والعودة لأوروبا.
وغاب لودي عن الكثير من مباريات الفريق بالموسم الحالي، بسبب الإصابة التي كان تعرض لها سابقاً في أصبع القدم.