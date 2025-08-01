غضب عارم ومطالبات بسجنه.. نجم ريال مدريد في قلب "فضيحة جنسية" مدوية

كشفت شبكة "SER" الإسبانية أن النيابة العامة طالبت بالسجن لمدة عامين ونصف لنجم ريال مدريد الشاب، راؤول أسينسيو، بعد اتهامه بارتكاب جريمتين تتعلقان بانتهاك خصوصية امرأتين شاركتا في لقاء جنسي بالتراضي، إحداهما قاصر.

كما أضافت النيابة اتهامًا ثالثًا له بتوزيع مواد إباحية، نظرًا لأن إحدى الضحايا دون سن الثامنة عشرة.

من جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن القاصر بتشديد العقوبة إلى أربع سنوات سجن بحق أسينسيو.

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تفاصيل القضية

وفقًا لوثائق النيابة، فإن ثلاثة لاعبين آخرين – غادروا ريال مدريد في أعقاب هذه الأحداث وهم: أندريس غارسيا، فيران رويز، وخوآن رودريغيز – أقاموا علاقات بالتراضي مع الفتاتين داخل غرفة بفندق في جزر الكناري، إلا أن تلك اللقاءات سُجلت دون علمهما، ثم نُشرت التسجيلات على أطراف ثالثة.

وكانت إحدى الضحيتين تبلغ 18 عامًا، بينما كانت الأخرى في السادسة عشرة من عمرها حينها.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية أسينسيو منفصلة عن تلك الواقعة، إذ لم يشارك في العلاقة الجنسية، لكنه طلب الحصول على الفيديو وعرضه على صديق قبل حذفه فورًا.

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ورغم ذلك، أكدت النيابة العامة أن هذا الفعل "لا يمكن التغاضي عنه قانونيًا"، مشددة على أنه يستوجب عقوبة جنائية، وإن كانت أقل حدة مقارنة بالاتهامات الموجهة إلى اللاعبين الثلاثة الآخرين.