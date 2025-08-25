لم يعد حارسًا واعدًا.. شوبير يدافع عن حق نجله في حراسة مرمى الأهلي

دافع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، الذي حصل على ثقة المدير الفني للفريق الأول، خوسيه ريبيرو، مع انطلاقة الدوري المصري الممتاز، بعدما شارك أساسيًا في المباراتين الماضيتين على حساب محمد الشناوي الذي جلس على دكة البدلاء.

وشارك مصطفى شوبير في مباراتي الأهلي أمام مودرن سبورت وفاركو بالجولتين الأولى والثانية من الدوري، وقدم أداءً جيدًا.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين: "أشعر بالحرج عند الحديث عن هذا الأمر لأن مصطفى ابني، لكن دعونا ننسى أنه يحمل اسم شوبير. في النهاية هو حارس جيد يبلغ 25 عامًا، ومن حقه الدخول في المنافسة، وهذا طبيعي، خاصة أنه يلعب إلى جانب اسم كبير مثل محمد الشناوي. التنافس يصب في مصلحة الأهلي ومنتخب مصر، والقرار النهائي يعود للمدير الفني للأهلي ومدرب المنتخب حسام حسن".

وأضاف: "الحديث في البرامج الرياضية لن يؤثر على قناعات المدربين، فكل منهم لديه وجهة نظره. ارتكاب مصطفى لبعض الأخطاء أمر طبيعي، لكن وصفه بالحارس الواعد لم يعد صحيحًا، فهذا اللقب يُطلق عادة على من هم في عمر 18 أو 19 عامًا، أما الآن فهو أحد اللاعبين الأساسيين، والقرار في النهاية للمدرب".

وتابع: "منذ البداية أحاول الابتعاد عن الحديث عن ابني، ولم أتدخل إلا مرة واحدة فقط عندما تحدث مدرب عنه، وكان من الخطأ أن أعلّق وقتها، لأن الأمر لم يكن يستحق. في النهاية يجب أن نمنح المدرب حرية العمل. هل يُعقل أن البرامج الرياضية لا تجد ما تتحدث عنه سوى هذا الموضوع؟ الرياضة المصرية مليئة بالملفات والقضايا الأخرى".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري. ويدخل الأهلي اللقاء برصيد 4 نقاط بعد تعادل مع مودرن سبورت (1-1) وفوز على فاركو (4-1).

في المقابل، تعادل غزل المحلة سلبيًا في جميع مبارياته الثلاث أمام البنك الأهلي وسموحة والجونة.