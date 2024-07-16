مبابي يجتاز الفحوصات الطبية قبل تقديمه رسميا لجماهير ريال مدريد (فيديو)

وصل العد التنازلي لتقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي رسميا في ريال مدريد إلى لحظاته الحاسمة، حيث سيتم اليوم الثلاثاء الإعلان بشكل رسمي، وأمام ما يزيد على 80 ألف مشجع للفريق الملكي، تقديم مبابي في ملعب سان تياغو بيرنابيو، وإمضاء العقد وذلك بحضور عديد الشخصيات التي طبعت تاريخ النادي على غرار المدرب زين الدين زيدان.

وقبل ساعات قليلة من تقديمه رسميا للجماهير، في يوم يعتبره الكثيرون بأنه تاريخي في مشوار اللاعب، اجتاز مبابي الفحوصات الطبية بنجاح في المركز الطبي لريال مدريد.

وقالت تقارير إخبارية إن مبابي خضع للفحص الطبي الذي كان يمكن أن يكون مجرد إجراء شكلي ولكن إصابته الأخيرة، بكسر على مستوى الأنف، في يورو 2024 أمام النمسا دفعت الأطباء المشرفين على الفحوصات النظر في إمكانية إجراء جراحة من عدمه.

وكشفت شبكة "ريليفو" أن النجم البالغ من العمر 25 عاما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح وسيتم بعد ساعات قليلة تقديمه رسميا لجماهير الفريق الملكي، وذلك بعد أن يكون قد وقع عقدا لمدة خمس سنوات في مركز تدريبات النادي حيث سيكون حاضرا إلى جانب رئيس مدريد فلورنتينو بيريز قبل التوجه إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وفي أثناء توجهه للمركز الطبي للفريق الملكي، كان المئات من مشجعي ريال مدريد في انتظار مبابي ليهتفوا باسمه ترحيبا به، قبل أن يتولى الاستجابة لعدد كبير من المشجعين بالتوقيع على القمصان التي كانت تحمل اسم ورقم مبابي الجديد في الريال.

وفي 3 يونيو الماضي أعلن ريال مدريد رسميا صفقة ضم كيليان مبابي حتى أواخر يونيو 2029، كما أعلن الأسبوع الماضي أن النجم الفرنسي سيحمل الرقم 9 خلال الموسم الجديد، وهو الرقم ذاته الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو عند وصوله إلى ملعب سان تياغو بيرنابيو في 2009.