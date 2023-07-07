جورجينيو لاعب آرسنال
جورجينيو لاعب آرسنالأرشيفية

تقرير: صراع بين الأهلي والنصر للتعاقد مع جورجينيو لاعب آرسنال

عقد جورجينيو مع آرسنال ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

كشفت تقارير إعلامية أن هناك صراعًا يدور في الأفق بين ناديي النصر والأهلي السعوديين، للحصول على خدمات جورجينيو، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي.

الأهلي يسعى لاستقدم جورجينيو ليرافق فيرمينو، والنصر يحلم بالتعاقد معه لتشكيل ثنائية في الوسط مع بروزوفيتش

وينتهي عقد جورجينيو مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، وخرجت تقارير تفيد بوجود عروض سعودية له.

وقال الإعلامي خوسيه ديفيد بالاسيو المختص في سوق الانتقالات: "هناك اهتمام قوي من الأهلي السعودي للحصول على جورجينيو ليرافق فيرمينو".

وأضاف من خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بينما يحلم النصر بالتعاقد معه لتشكيل ثنائية في الوسط مع بروزوفيتش".

واختتم: "وفي ظل تبقي عام واحد في عقده يحاول آرسنال استعادة شيء من الـ15 مليون يورو، المدفوعة لأجله حين التعاقد معه".

جورجينيو انضم إلى صفوف آرسنال قادمًا من جاره تشيلسي، في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي.

يذكر أن جورجينيو شارك مع آرسنال في إجمالي 16 مباراة بجميع المسابقات، ولم يسجل وصنع هدفا وحيدا.

النصر السعودي
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