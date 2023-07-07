تقرير: صراع بين الأهلي والنصر للتعاقد مع جورجينيو لاعب آرسنال

وينتهي عقد جورجينيو مع آرسنال بنهاية الموسم المقبل، وخرجت تقارير تفيد بوجود عروض سعودية له.

وقال الإعلامي خوسيه ديفيد بالاسيو المختص في سوق الانتقالات: "هناك اهتمام قوي من الأهلي السعودي للحصول على جورجينيو ليرافق فيرمينو".

وأضاف من خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بينما يحلم النصر بالتعاقد معه لتشكيل ثنائية في الوسط مع بروزوفيتش".

واختتم: "وفي ظل تبقي عام واحد في عقده يحاول آرسنال استعادة شيء من الـ15 مليون يورو، المدفوعة لأجله حين التعاقد معه".