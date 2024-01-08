أرتيتا محبط بسبب الجفاف التهديفي لآرسنال

ويمكن تفهم وجهة نظر الجماهير خاصة بعد أن أهدر ريس نيلسون وكاي هافرتس وبوكايو ساكا فرصا جيدة ضد ليفربول بينما ارتطمت فرصة القائد مارتن أوديجارد بالعارضة.

وبسؤاله عن سبب عدم تسجيل فريقه ضد ليفربول في غياب مدافعه المخضرم فيرجيل فان دايك الذي كان مريضا، كان أرتيتا غير سعيد وأجاب "نعم إنه أمر محبِط لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا أستطيع أن أقول لهم العبوا بشكل سيء ولا تسددوا وسجلوا هدفا في مرماكم".

وأضاف: "لم أر فريقا في الأشهر الستة الماضية فعل ما فعلناه ضدهم (ليفربول) لكننا لم نستغل ذلك".

وتابع: "عندما يلعب فريقي بهذه الشجاعة وهذا الأسلوب ضد فريق ربما هو الأفضل في أوروبا الآن، ماذا يمكنني أن أفعل... ماذا يمكنني أن أفعل سوى دعمهم".

وقال أرتيتا إن المهاجم البرازيلي الغائب عن المباراة جابرييل جيسوس خضع لفحص بعد تعرضه لبعض الألم في ركبته، لكنه أعرب عن أمله ألا تكون الإصابة "كبيرة".

وأجاب المدرب على سؤال حول ما إذا كان سيضم مهاجما جديدا في فترة الانتقالات لمحاولة إعادة الموسم إلى المسار الصحيح قائلا: "شيء واحد هو ما نحتاجه وآخر هو ما يمكننا القيام به، ما يمكننا فعله هو دعم ومساندة هؤلاء اللاعبين".

ولن يلعب آرسنال، الذي لم يحقق أي فوز في أربع مباريات، مرة أخرى حتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري عندما يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.