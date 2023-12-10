سبب استبعاد هالاند من مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون

ونقلت صحيفة "ذا صن" أن هالاند قد يكون يعاني من إصابة في قدمه منذ أسابيع.

وقالت الصحيفة إن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يمكن أن يبدأ في الخط الهجومي في غياب هالاند بينما من المقرر عودة رودري وجاك غريليش.

ويتطلع مانشستر سيتي، بطل الثلاثية إلى التعافي بعد 4 مباريات متتالية فشل فيها في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام على التوالي قبل أن يخسر 0/1 أمام أستون فيلا يوم الأربعاء.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًّا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر.