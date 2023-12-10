سبب استبعاد هالاند من مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" سبب استبعاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون اليوم الأحد.
وبحسب الصحيفة فقد شارك هالاند أساسيًّا في كل مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
ولم تكشف "ذا أتلتيك" سبب غياب هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدفًا، عن مواجهة لوتون تاون بسبب الإصابة في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كما لم يصدر أي بيان من مانشستر سيتي حول غياب هالاند.
ونقلت صحيفة "ذا صن" أن هالاند قد يكون يعاني من إصابة في قدمه منذ أسابيع.
وقالت الصحيفة إن المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يمكن أن يبدأ في الخط الهجومي في غياب هالاند بينما من المقرر عودة رودري وجاك غريليش.
ويتطلع مانشستر سيتي، بطل الثلاثية إلى التعافي بعد 4 مباريات متتالية فشل فيها في تحقيق الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام على التوالي قبل أن يخسر 0/1 أمام أستون فيلا يوم الأربعاء.
ويحتل مانشستر سيتي حاليًّا المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر.
ويملك الريدز 37 نقطة مقابل 30 نقطة للسيتي لكن ليفربول لعب مباراة أكثر.
وفي حديثه عن أداء فريقه قبل المباراة قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: "ما يطلبونه منا، لم يطلبوه من أصدقائنا على الإطلاق".
وأضاف: "هناك فريق واحد فقط سيفشل في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو نحن، بالنسبة للبقية، فهو نجاح كبير".
وتابع "في النهاية، إذا لم يفزوا (آرسنال وليفربول وتشيلسي والجميع) فهذا أمر طبيعي لأن مانشستر سيتي يجب أن يفوز، هذا غير عادل، من الصعب التعامل مع ذلك كل أسبوع، كل ثلاثة أيام، لسنوات وسنوات".
وانضم هالاند لمانشستر سيتي من بروسيا دورتموند في يونيو 2022 وسجل 36 هدفًا في 35 مباراة الموسم الماضي ليحصل على جائزة هداف المسابقة.