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رياضة

جمهور الأهلي ينعى أحمد رفعت في مدرجات استاد القاهرة (صور)

جمهور الأهلي ينعى أحمد رفعت في مدرجات استاد القاهرة (صور)
جمهور الأهلي
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 5:58 م

رفع جمهور النادي الأهلي لافتات تأبين للاعب الراحل أحمد رفعت، مهاجم نادي مودرن سبورت، في مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري.

وكان رفعت قد وافته المنية، يوم السبت الماضي، متأثرًا بالأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن فيوتشر – قبل تحويل اسمه إلى مودرن سبورت - والاتحاد السكندري، وتوقفت عضلة القلب لمدة 45 دقيقة قبل إعادة إنعاشه.

وحمل عدد من جماهير الأهلي لافتات للراحل أحمد رفعت، كُتب عليها: "في الجنة يا رفعت"، ولافتة أخرى بعنوان: "في الجنة يا رفعت، في القلب ولن ننساك، وجعت قلوبنا كلنا، لن ولم ننساك أبدا، أحمد رفعت القلب الطيب".

 

 

ويلعب الأهلي وطلائع الجيش في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وتوفي رفعت السبت عن عمر يناهز 31 عامًا نتيجة مشاكل في القلب، بدأت بسقوطه على أرض الملعب، خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تلفزيونية ليؤكد أن رفعت تعرض لضغوط نفسية قاسية أثّرت فيه، ما تسبب بوفاته.

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