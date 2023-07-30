مبابي يثير جدلًا بتغريدة غامضة قبل حذفها (صورة)

يوم حاسم

وبحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية فإن، يوم غد الإثنين 31 يوليو، سيكون موعدًا نهائيًا لتفعيل أوعدم تفعيل مبابي بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.

وأكدت الشبكة أم مبابي لم يغير رأيه بشأن التمديد، ولذلك قد يواجه باريس سان جيرمان عرضًا "مهينًا" من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي.

وكان مبابي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان، حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التمديد حتى 2025 لكن مبابي أبلغ النادي أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.

وخير باريس سان جيرمان مبابي بين بيعه هذا الصيف أو تمديد عقده، حيث قال ناصر الخليفي رئيس النادي إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".