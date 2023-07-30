مبابي يثير جدلًا بتغريدة غامضة قبل حذفها (صورة)
أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان جدلًا بتغريدة غامضة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قبل حذفها.
ونشر مبابي صورة لـ 3 بطاقات من ورق اللعب وجميعها بالرقم 9 ما أثار الجدل حول اقترابه من ريال مدريد.
ويرتبط مبابي، البالغ من العمر 24، بالانتقال لريال مدريد وارتداء القميص رقم 9 في الميرنغي.
ولا يوجد أي لاعب في ريال مدريد يملك الرقم 9 حاليًا، رغم التعاقد مع المهاجم خوسيلو الذي سيرتدي القميص رقم 14.
وحصل فينيسيوس جونيور على القميص رقم 7 ويملك رودريغو القميص رقم 11.
وفتحت تغريدة مبابي الحديث حول اقترابه من ريال مدريد وشغل القميص رقم 9، وبدت حاجة الفريق الملكي للاعب رقم 9 واضحة خلال مباراته أمام برشلونة، فجر الأحد، حيث خسر الميرنغي 0/3 رغم عديد الفرص.
يوم حاسم
وبحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية فإن، يوم غد الإثنين 31 يوليو، سيكون موعدًا نهائيًا لتفعيل أوعدم تفعيل مبابي بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.
وأكدت الشبكة أم مبابي لم يغير رأيه بشأن التمديد، ولذلك قد يواجه باريس سان جيرمان عرضًا "مهينًا" من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي.
وكان مبابي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان، حتى يونيو 2024، مع بند يتيح له التمديد حتى 2025 لكن مبابي أبلغ النادي أنه لا ينوي تفعيل هذا البند.
وخير باريس سان جيرمان مبابي بين بيعه هذا الصيف أو تمديد عقده، حيث قال ناصر الخليفي رئيس النادي إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانًا".