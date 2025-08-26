حضور رونالدو التهم النصر.. تعليق مثير من وليد الفراج ورد عبدالله فلاته (فيديو)

أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج جدلاً واسعاً بتعليقه على تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق النصر السعودي، حيث وصف حضور الدون بأنه "التهم النصر"، مشيراً إلى أن اسم رونالدو طغى على النادي بشكل كامل، خلال فعاليات كأس السوبر السعودي.

وتوج الأهلي بطل آسيا بكأس السوبر السعودية لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على النصر بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في هونغ كونغ يوم السبت الماضي.

ورد عليه الأسطورة السابق عبدالله فلاته بتأكيده أهمية وضع خطط طوارئ للبطولات، محذراً من الاعتماد المفرط على نجم واحد، مثل: رونالدو.

وعلق وليد الفراج على مشاركة رونالدو في بطولة كأس السوبر السعودي الأخيرة، قائلاً: "ألا ترى أن الأضواء كلها مسلطة على اسم كريستيانو الذي يهدد النصر، أو حضوره الذي التهم كل شيء؟!".

ورد عبدالله فلاته خلال البرنامج نفسه، مؤكداً ضرورة التخطيط الجيد لمثل هذه الحالات.

وقال فلاته: "تم استدعاء الأهلي لتكون بطولة السوبر ثلاث مباريات، وكان يجب أن يكون هناك خطة طوارئ".

وتساءل: "ماذا لو لم يلعب رونالدو؟ إذا وضعتم لاعباً مثل كريستيانو في الملعب، فإن أحد أهم أسباب المشاركة في البطولات هو كريستيانو نفسه. وبعد سنتين أو ثلاث، عندما يغادر كريستيانو، هل سنقيم السوبر ولن يحضر أحد؟ إذا تعذر على كريستيانو اللعب. ماذا سيحدث؟ يجب أن تهتموا بكل هذا حتى لا تقعوا في موقف محرج بعدم مشاركته".