إذا لم يهزموا سيراميكا.. تهديد ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي المصري

وليد صلاح الدين
وجّه وليد صلاح الدين، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، تهديدًا ناريًا للاعبي الفريق، بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، وقبيل مواجهة سيراميكا بالدوري.

 ويتطلع الأهلي للخروج من الأزمة التي يعانيها الفريق بعد تحقيقه انتصارا واحدا في 5 مباريات، عندما يستضيف سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

ويأمل الأهلي مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة التعادلات الأخيرة والخسارة من بيراميدز وتراجعه للمركز الـ15، في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ النادي بعد مرور 6 جولات.

تهديد ناري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن وليد صلاح الدين أبلغ اللاعبين بأنه في حالة عدم تحقيق الفوز في مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري، سيتم فرض غرامة كبيرة عليهم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز، إن وليد صلاح الدين أبلغ اللاعبين بتطبيق عقوبة ستصل إلى خصم 20% من الراتب السنوي في حالة تحقيق أي نتيجة غير الفوز.

وأشار إلى أن وليد صلاح الدين هدد المقصرين بالاستبعاد النهائي عن الفريق، بل وعرض بعضهم للبيع خلال الفترة المقبلة.

