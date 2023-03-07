كيف يدعم مبابي فرص بوكيتينو في تدريب ريال مدريد؟

أكد موقع "ديفونسا سونترال" المقرب من نادي ريال مدريد الإسباني، أن فلورنتينو بيريز يفكر في مدرب جديد في ظل المشاكل التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم حاليًّا وعدم وضوح مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ورغم أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024 إلا أن نتائج الفريق حتى نهاية الموسم تبقى حاسمة في تحديد مصيره، بعد تراجع النتائح أخيرًا، كما إنه يمتلك عرضًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الذي يرغب في تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل الأول.