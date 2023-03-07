كيف يدعم مبابي فرص بوكيتينو في تدريب ريال مدريد؟
أكد موقع "ديفونسا سونترال" المقرب من نادي ريال مدريد الإسباني، أن فلورنتينو بيريز يفكر في مدرب جديد في ظل المشاكل التي يعاني منها الفريق الأول لكرة القدم حاليًّا وعدم وضوح مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
ورغم أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، مرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2024 إلا أن نتائج الفريق حتى نهاية الموسم تبقى حاسمة في تحديد مصيره، بعد تراجع النتائح أخيرًا، كما إنه يمتلك عرضًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الذي يرغب في تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب البرازيل الأول.
ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا للفريق، حيث حاول مرارًا التعاقد معه من قبل لكن ناديه الأسبق توتتهام رفض التفاوض في المرة الأولى وبعد رحيل زين الدين زيدان في 2021 كان المدرب الأرجنتيني مدربًا لباريس سان جيرمان.
ولا يوجد حاليًّا ما يمنع فلورنتينو بيريز من التعاقد مع المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان إذ لا يرتبط بأي فريق حاليًّا، ولا زال ينتظر عروضًا من أندية كبرى من بينها ريال مدريد.
وكشف ديفونسا سونترال أن لائحة المرشحين على طاولة فلورنتينو بيريز تضم بايرن ميونخ الألماني جوليان ناغلسمان ولاعبي ريال مدريد السابقين راؤول غوانزاليس مدرب الفريق الثاني وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.
وأشار الموقع إلى أن ما يجعل بوكيتينو مفضلًا لدى فلورنتينو بيريز أيضًا هو إمكانية التعاقد في المستقبل مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
ويملك كيليان مبابي علاقة جيدة مع ماوريسيو بوكيتينو منذ كان مدربًا لباريس سان جيرمان، وكان ودعه بكلمات رائعة حين رحل عن النادي الفرنسي الموسم الماضي.
وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد قد يعود لفكرة التعاقد مع كيليان مبابي صيف 2024 إذ بإمكانه الرحيل مجانًا عن باريس سان جيرمان، وحسب موقع " ديفونسا سونترال " فالنجم الفرنسي يفضل أن يكون مدرب ريال مدريد في حال التعاقد معه مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان أو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وليس المدرب الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والرئيس فلورنتينو بيريز يعرف ذلك جيدًا.