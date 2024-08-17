أعلن نادي الفيصلي الأردني، اليوم السبت، إقالة مدربه أحمد هايل من منصبه.

ونشر نادي الفيصلي بيانًا رسميًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أعلن خلاله إنهاء عقد المدرب أحمد هايل بالتراضي بين الطرفين.

ووجه الفيصلي الشكر للمدرب على الجهود التي بذلها مع الفريق خلال الفترة السابقة مع الأمنيات بالتوفيق له مستقبلًا.

وافتتح الفيصلي مشواره في الدوري الأردني بالتعادل في أول جولتين أمام معان بدون أهداف ثم في مواجهة السلط بنتيجة 1-1 أمس الجمعة.

وخيب الفيصلي آمال جماهيره الغاضبة؛ بسبب تراجع النتائج في البطولات المحلية والابتعاد عن حصد لقب الدوري في الموسم الماضي، كما أن الفريق خسر أيضًا لقب الكأس.

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وأكدت مصادر مطلعة احتمالية تعاقد الفيصلي مع السوري رأفت محمد الذي شغل مؤخراً منصب المدير الفني لفريق العهد اللبناني.

وسبق أن تولى المدرب رأفت محمد صاحب الـ 47 عامًا قيادة نادي شباب الأردن من قبل بخلاف قيادته ناديي الجيش والوحدة في الدوري السوري.

ويطمع الفيصلي في إنجاز ملف المدرب الجديد سريعاً؛ بسبب ارتباطات الفريق المحلية.

ويستعد الفيصلي لمواجهة شباب الأردن يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المحلي.