كوبا أمريكا مفتاح ميسي للحفاظ على جائزة الكرة الذهبية
يعتقد المتابعون أن سباق التتويج في الكرة الذهبية لن يحظى بمنافسة شرسة في ظل تفوق نجوم ريال مدريد الإسباني الذين حققوا لقب دوري أبطال أوروبا.
وتتجه الأنظار تحديدًا إلى الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ثنائي ريال مدريد، وهما اللذان لعبا دورًا كبيرًا مع ريال مدريد في سباق التتويج بالبطولة القارية للمرة 15 في تاريخ النادي.
ولكن يظل ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين رقمًا صعبًا في سباق الكرة الذهبية تحديدًا، التي توج بها في العام الماضي.
وعلى الرغم من أن ميسي يبدو نظريًا خارج الصورة في صراع التتويج للنسخة الحالية للكرة الذهبية، فإن المشهد قد يتغير حال تتويج ميسي بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي مع الأرجنتين.
وربما يخطف ميسي الأنظار يوم 28 أكتوبر المقبل ويتوج بلقب الكرة الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه، إذا ساهم في حصد لقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.
ويملك ميسي فعلًا عوامل تساعده على تحقيق الإنجاز مجددًا، على رأسها تألقه مع إنتر ميامي الأمريكي وتسجيله 14 هدفًا خلال 17 مباراة بجانب تقديمه 12 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي.
ويبقى اللاعب صاحب الـ 37 عامًا مدعمًا بإبهار موهبته الرائعة، على الرغم من تقدم عمره وهو أمر يمنحه الأفضلية، لا سيّما أن ما يفعله على المستوى الدولي يبقى صعبًا على العديد من منافسيه.
ويملك ميسي روح القيادة التي تمنحه ميزة رائعة ربما لا يمتلكها منافسوه، وعلى رأسهم بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.