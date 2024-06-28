كوبا أمريكا مفتاح ميسي للحفاظ على جائزة الكرة الذهبية

ولكن يظل ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين رقمًا صعبًا في سباق الكرة الذهبية تحديدًا، التي توج بها في العام الماضي.

وعلى الرغم من أن ميسي يبدو نظريًا خارج الصورة في صراع التتويج للنسخة الحالية للكرة الذهبية، فإن المشهد قد يتغير حال تتويج ميسي بلقب كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي مع الأرجنتين.

وربما يخطف ميسي الأنظار يوم 28 أكتوبر المقبل ويتوج بلقب الكرة الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه، إذا ساهم في حصد لقب كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.