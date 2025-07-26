ياسين بونو يطمئن الهلال السعودي

كشفت تقارير إخبارية عن تطورات مهمة بشأن مستقبل الحارس المغربي ياسين بونو مع الهلال السعودي، بعد الأنباء التي أشارت إلى رغبة النادي في تجديد عقده.

وكان بونو قد أثبت نجاحه الكبير مع "الزعيم" خلال المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة، وخاصة في ليلة الفوز التاريخي على مانشستر سيتي (4-3) بالدور ثمن النهائي.

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كما يعد بونو من الركائز الأساسية في تشكيل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي أبدى تمسكًا واضحًا ببقائه ضمن صفوف الفريق، مطالبا إدارة النادي بتمديد عقده.

وترددت أنباء قوية تشير إلى اهتمام أوروبي بخدمات بونو خاصة من نادي إشبيلية الإسباني؛ ما يضع ملف التجديد على طاولة الحسم خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن "وكيل ياسين بونو أكد لإدارة الهلال، رغبة الحارس المغربي في الاستمرار بين صفوف الزعيم لفترة جديدة، نظرا لشعوره بالارتياح مع النادي".

وأشار التقارير إلى أن "هناك جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة بين ياسين بونو وإدارة الهلال من أجل تجديد عقده لمدة موسمين، مع وجود بعض الامتيازات الجديدة".

وانضم بونو إلى صفوف الهلال في صيف 2023، قادما من إشبيلية، ومنذ ذلك الوقت نجح في قيادة "الزعيم" نحو تحقيق 4 ألقاب محلية.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس المغربي صاحب الـ34 عاما في صيف 2026، لذلك يسعى الزعيم للتجديد قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.