"لنجعلها تجربة لا تنسى".. رونالدو يوجّه رسالة مثيرة إلى جمهور النصر السعودي

وجَّه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، رسالة مثيرة، قبل بداية مشوار الفريق في دوري روشن.

ويحل النصر ضيفاً على التعاون غدًا الجمعة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للموسم الجديد 2025/2026.

ويعوّل النصر على نجمه كريستيانو رونالدو هداف الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، الذي جدد عقده مع النادي حتى 2027.

وسينضم إلى رونالدو في خط الهجوم كل من كينغسلي كومان قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى جواو فيليكس.

ويخوض النصر هذا الموسم بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق، ويأمل تحقيق انطلاقة جيدة.

رسالة مثيرة من رونالدو

نشر رونالدو رسالة إلى جماهير نادي النصر، عبر حساباته على منصات التواصل، قال فيها: "غدًا، يبدأ الدوري. لقد تدرّبنا. نحن مستعدون. لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا... نحن بحاجة إليكم".

وأضاف: "سنكون هناك، ونبذل قصارى جهدنا. نقاتل من أجل الشعار، من أجل الفريق، من أجلكم جميعًا. هل ستكونون معنا طوال الطريق؟".

واختتم: "لنجعلها تجربة لا تُنسى".