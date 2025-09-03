بمشاركة كريستيانو رونالدو.. موعد مباراة البرتغال وأرمينيا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مشاركته المقبلة مع منتخب بلاده أمام أرمينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب البرتغالي تواجد ثنائي نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس تحضيرا لخوض مواجهتي أرمينيا والمجر في التوقف الدولي الحالي.

أخبار ذات علاقة قبل التوقيع للنصر.. بايرن ميونخ ودورتموند أضاعا فرصة خطف كريستيانو رونالدو

أخبار ذات علاقة أريد مثله.. نجم النصر السعودي يطالب بمزايا عقد كريستيانو رونالدو ذاتها

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم، التي تضم كل من : البرتغال - أرمينيا - المجر - أيرلندا.

ويدخل منتخب البرتغال مواجهة أرمينيا بطموح تحقيق انتصار قوي يؤكد أفضليته في المجموعة، مستفيدًا من الخبرة الكبيرة للاعبيه واستعدادهم الجيد لضمان البداية المثالية.

في المقابل، يعتمد منتخب أرمينيا على عامل الأرض والجمهور لمفاجأة بطل أوروبا، مع السعي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة.

وتقام مباراة البرتغال وأرمينيا يوم السبت المقبل 6 سبتمبر، على ملعب "فازكين سركيسيان الجمهوري"، معقل المنتخب الأرميني، وتنطلق أحداث المواجهة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.