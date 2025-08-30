زلزال في الأهلي المصري.. غضب وإقالة وعقوبات بالجملة

تلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري المصري هذا الموسم بعد أن خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام بيراميدز بثنائية دون رد، حملت توقيع اللاعب المغربي وليد الكرتي.

الهزيمة أمام بيراميدز تركت ردود أفعال واسعة داخل أروقة الأهلي المصري بعد استمرار مسلسل سوء النتائج، رغم الصفقات المدوية التي أبرمها الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد الأهلي مع محمود حسن "تريزيغيه"، وأحمد مصطفى "زيزو"، ومحمد شريف، والتونسي محمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان "بيكهام"، ومحمد شكري، وياسين مرعي، بجانب عودة اللاعب المعار أليو ديانغ.

غضب جماهيري

واجه لاعبو الأهلي غضباً عارماً من جماهيرهم في ملعب السلام الذي احتضن مباراة بيراميدز.

وظهرت هتافات الجماهير بأصوات مرتفعة لمطالبة اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم، قبل أن يتحول الدعم إلى انتقادات ووصف اللاعبين بـ"العالة".

وطالبت الجماهير برحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي عقب اللقاء.

اتجاه لإقالة ريييرو

أصبح مستقبل ريبيرو على المحك بعدما فشل المدرب الإسباني في تحقيق النتائج المأمولة مع الفريق.

وأعلن الأهلي تعيين ريبيرو يوم 29 مايو الماضي بعد تجربته مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، والذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسود اتجاه قوي داخل الأهلي لإقالة ريبيرو من منصبه وتعيين مدير فني جديد بداية من شهر سبتمبر المقبل.

خصم نسب من عقود اللاعبين

ستشهد الساعات القادمة قرارات حازمة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي تجاه لاعبي الفريق، بعد استمرار النتائج السلبية.

وتتجه النية إلى خصم نسب من عقود لاعبي الفريق الأحمر بعد الخسارة أمام بيراميدز، والتعادل مع مودرن سبورت وغزل المحلة، وتحقيق فوز وحيد فقط في 4 جولات بالدوري.