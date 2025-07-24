آخر ظهور لهالك هوجان على الحلبة قبل وفاته (فيديو)

تلقى عشاق ومتابعو المصارعة حول العالم خبراَ صادماً بوفاة الأسطورة هالك هوجان، مساء اليوم الخميس.

وأعلن اتحاد مصارعة المحترفين عبر حسابه بمنصة إكس وفاة المصارع الأسطوري عن عمر يناهز 71 عاماً، بعد نوبة قلبية داهمته في منزله بولاية فلوريدا.

أخبار ذات علاقة وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا

بدأت رحلة هوجان مع المصارعة الحرة عام 1978، بعد أن بدأ مسيرته الرياضية مع اللعبة قبل أن يقتحم مجال مصارعة المحترفين، وتألق بعدها بشكل لافت وأصبح أحد أساطير اللعبة.

وكان لهوجان تأثيرٌ كبيرٌ في انتشار المصارعة عالميًا، وكان أول نجمٍ بارزٍ في WWE وأصبح النجمَ الأكثر شعبيةً في اللعبة خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.

توج هوجان بلقب WWE ست مرات، بخلاف أنه اتجه للتمثيل وشارك في عدة أفلام سينمائية خلال حياته.

وكان آخر ظهور للراحل هوجان على حلبة مصارعة WWE في يناير الماضي، في حلقة Monday Night Raw في إنجلوود بولاية كاليفورنيا.

عانى هوجان بعض المشاكل الصحية، خاصة في ظهره بعد سنوات من التدريب على رفع الأثقال.

أخبار ذات علاقة سبب وفاة أسطورة المصارعة هوجان

وفي يناير 2013، رفع هوجان دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي ضد أحد المعاهد الأمريكية، مطالبًا بتعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي، بينما توفي مساء اليوم الخميس إثر نوبة قلبية.