بعد كوارث محمد عواد.. جون إدوارد يتحرك رسميا لإنقاذ فيريرا

تحرك جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رسميا، للتعاقد مع حارس مرمى جديد لإنقاذ الفريق والمدرب الجديد البلجيكي يانيك فيريرا من الأخطاء الفادحة في هذا المركز.

ورغم تعاقد الزمالك مع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده، يرغب إدوارد في تدعيم مركز حراسة المرمى مجدداً.

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ويأتي تحرك جون إدوارد بعد الأخطاء الكارثية للحارس محمد عواد في المباريات الودية وآخرها في لقاء بروكسي، بخلاف أن عواد ارتكب بعض الأخطاء في الموسم الماضي.

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وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإنه تم التقدم بعرض رسمي لضم محمد علاء حارس مرمى الجونة.

وأوضح المصدر أن الزمالك عرض 20 مليون جنيه مصري لحسم الصفقة، بجانب خروج التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق على سبيل الإعارة إلى الجونة.

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ولفت محمد علاء صاحب الـ25 عاماً الأنظار في الموسم الماضي مع فريق الجونة بالدوري المصري، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

ويرتبط علاء بعقد مع الجونة حتى صيف 2027، وانضم إلى صفوف الفريق قادماً من نادي القناة بدوري القسم الثاني.

وكان نادي الزمالك قد أعلن 8 صفقات رسمية حتى الآن، على رأسها الفلسطيني آدم كايد والأنغولي شيكو بانزا والمغربي عبد الحميد معالي، بجانب عمرو ناصر وأحمد شريف والمهدي سليمان وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل.