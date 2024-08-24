رغم تسجيله هاتريك.. غوارديولا يصدم هالاند | إرم نيوز

أدلى الإسباني بيب غوراديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريح مفاجئ وصادم لنجمه إرلينغ هالاند وذلك بعد مباراة بطولية للأخير يوم السبت أمام إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

ونجح الدولي النرويجي في تسجيل هاتريك في الدقائق 11 و15 و89 في فوز المان سيتي (4 ـ1)، لكن ذلك لم يكن كافيا للحصول على إشادة مدربه الإسباني.

وعند سؤاله عقب مباراة المان سيتي وإبسويتش تاون، هل أن هالاند هو المهاجم المتكامل حاليا في العالم، قال بيب غوارديولا: "إنه مهاجم فتّاك، لكن المهاجم الأكثر اكتمالا هو ليونيل ميسي".

وقال غوارديولا: "أنا أثق به للغاية في ركلات الجزاء؛ فهو يصنع الركلة الثانية، ورائع في الثالثة، في الموسم الماضي عانى هالاند كثيرًا، خاصة في البداية، لكنه يبدو جاهزا هذا الموسم للظهور بشكل لافت جدا".

ولقي تصريح مدرب مانشستر سيتي الذي أشرف على تدريب النجم الأرجنتيني في برشلونة طيلة 6 سنوات، تفاعلا كبيرا وردود أفعال لا حد لها فيما اعتبر البعض أن وقعه سيكون صادما على إرلينغ هالاند.

وسجل هالاند ثلاثة أهداف في شباك إبسويتش تاون بينما أحرز كيفن دي بروين هدفا واحدا ليحقق سيتي العلامة الكاملة بعد جولتين في سعيه للفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي.

وبعد هدف أول مفاجئ لإبسويتش منذ الدقيقة السابعة، سجل هالاند هدفا من ركلة جزاء بعد 4 دقائق من ذلك، قبل أن يحرز هدفه الثاني في الدقيقة 15، ثم أكمل النجم النرويجي ثلاثيته بتسديدة صاروخية في الدقيقة 88، محرزا هدفه الرابع هذا الموسم.

وبتسجيله الهاتريك السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، أصبح هالاند يحتل المركز الثالث كأكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ المسابقة خلف سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي السابق (12 مرة) والنجم الفرنسي، أيقونة أرسنال تيري هنري (8 مرات).

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كما وصل هالاند إلى الهاتريك رقم 22 بعمر 24 عامًا وذلك في كل المسابقات، مع الأندية والمنتخب.

وكان فريق المدرب بيب غوارديولا قد استهل مشواره في الدوري بالفوز 2-صفر على تشيلسي.