غابرييل جيسوس يكشف كواليس بكائه من غوارديولا بسبب قرار "مجنون"
كشف المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس كواليس بكائه من المدرب الإسباني بيب غوارديولا، والمباراة التي تسببت برحيله عن مانشستر سيتي.
وغادر جيسوس مانشستر سيتي الصيف الماضي إلى آرسنال مقابل 52 مليون يورو بعد 5 مواسم في ملعب الاتحاد.
وقال جيسوس في تصريحات نقلتها شبكة "espn" إنه قرر الرحيل عن مانشستر سيتي عندما جعله المدرب بيب غوارديولا "يبكي" بعد أن تركه خارج التشكيلة الأساسية في إحدى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا.
وقال جيسوس، إن نقطة التحول في مسيرته مع مانشستر سيتي جاءت خلال مباراة الفريق على أرضه أمام باريس سان جيرمان في نوفمبر 2021، حيث تم وضعه على مقاعد البدلاء.
وتابع جيسوس: "كانت هناك مباراة في دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان، وضع فيها غوارديولا المدافع أولكسندر زينتشنكو في مركز المهاجم الوهمي، شيء مجنون".
وأوضح المهاجم البرازيلي: "في اليوم السابق لم يستخدم بيب زينتشنكو في التدريب، لقد وضعني كمهاجم.. حتى أن زينتشنكو مازحني وقال لي: "شعرت بالسوء تجاهك في ذلك اليوم".
وتابع جيسوس: "قبل ساعتين من المباراة، هناك حديث جماعي، نأكل ونستريح ونذهب للمباراة، أنا لم آكل، ذهبت أبكي، واتصلت بأمي، وقلت: "أريد المغادرة"، وضع لاعب بمركز الظهير الأيسر مهاجمًا، لقد جننت".
وأتم "لم أقم بعمليات الإحماء حتى، كانت المباراة 0/0 ثم سجل مبابي، ثم استدعاني غوارديولا، وقدمت تمريرة حاسمة وسجلت هدفًا، وحولنا النتيجة إلى 2/1".
وأكمل: "في المباراة التالية اعتقدت أنني سألعب، لكن هذا لم يحدث، لم يكن الأمر سهلًا، هذه المباراة التي قررت فيها مغادرة مانشستر سيتي، لم أرغب في البقاء بعد الآن".
وانضم جيسوس البالغ من العمر 26 عامًا لمانشستر سيتي في يناير 2017 قادمًا من بالميراس وفاز بـ 11 لقبًا مع السيتي.
وخلال موسمه الأول مع آرسنال سجل جيسوس 11 هدفًا وصنع 7 في 26 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنهى الغانرز الموسم في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.
وبشكل عام لعب جيسوس مع آرسنال 33 مباراة سجل فيها 11 هدفًا وصنع 8.