غابرييل جيسوس يكشف كواليس بكائه من غوارديولا بسبب قرار "مجنون"

وقال جيسوس، إن نقطة التحول في مسيرته مع مانشستر سيتي جاءت خلال مباراة الفريق على أرضه أمام باريس سان جيرمان في نوفمبر 2021، حيث تم وضعه على مقاعد البدلاء.

وتابع جيسوس: "كانت هناك مباراة في دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان، وضع فيها غوارديولا المدافع أولكسندر زينتشنكو في مركز المهاجم الوهمي، شيء مجنون".

وأوضح المهاجم البرازيلي: "في اليوم السابق لم يستخدم بيب زينتشنكو في التدريب، لقد وضعني كمهاجم.. حتى أن زينتشنكو مازحني وقال لي: "شعرت بالسوء تجاهك في ذلك اليوم".

وتابع جيسوس: "قبل ساعتين من المباراة، هناك حديث جماعي، نأكل ونستريح ونذهب للمباراة، أنا لم آكل، ذهبت أبكي، واتصلت بأمي، وقلت: "أريد المغادرة"، وضع لاعب بمركز الظهير الأيسر مهاجمًا، لقد جننت".