رد فعل الخليفي بعد تلميحات إنريكي بشأن رحيل مبابي

كشفت صحيفة "سبورت" رد فعل ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على قرار لويس إنريكي مدرب الفريق، باستبدال كيليان مبابي، أمس الأحد، أمام رين.

وفاجأ إنريكي نجمه مبابي باستبداله في الدقيقة 65، في مواجهة رين في الدوري الفرنسي، وأشرك مكانه جونسالو راموس، رغم تأخر باريس سان جيرمان 0/1.

وكان إنريكي قد وضع مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة التي سبقتها أمام نانت، قبل أن يُشركه في الشوط الثاني.

وقال إنريكي عن استبدال مبابي أمام رين: "من الممكن أن يحدث قريبا أو لاحقا، في لحظة ما يجب أن نتعلم كيف نلعب من دون مبابي، هذا أمر يجب أن يقوم به كل المدربين".