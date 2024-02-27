رد فعل الخليفي بعد تلميحات إنريكي بشأن رحيل مبابي
كشفت صحيفة "سبورت" رد فعل ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على قرار لويس إنريكي مدرب الفريق، باستبدال كيليان مبابي، أمس الأحد، أمام رين.
وفاجأ إنريكي نجمه مبابي باستبداله في الدقيقة 65، في مواجهة رين في الدوري الفرنسي، وأشرك مكانه جونسالو راموس، رغم تأخر باريس سان جيرمان 0/1.
وكان إنريكي قد وضع مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة التي سبقتها أمام نانت، قبل أن يُشركه في الشوط الثاني.
وقال إنريكي عن استبدال مبابي أمام رين: "من الممكن أن يحدث قريبا أو لاحقا، في لحظة ما يجب أن نتعلم كيف نلعب من دون مبابي، هذا أمر يجب أن يقوم به كل المدربين".
رد فعل الخليفي
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ناصر الخليفي على تواصل مع إنريكي، وهو سعيد بعمله.
وأضافت أن الخليفي ليس لديه شك في قرارات إنريكي، خاصة أن باريس سان جيرمان يتقدم بثبات في الدوري الفرنسي، ويمكن للمدرب الاستغناء عن مبابي.
وأكدت أن قرار إنريكي استبدال مبابي أمام رين، قبل نحو نصف ساعة من نهاية المباراة، ورغم تأخر الفريق، مثال آخر على أن مشروع المدرب الإسباني يتماشى مع مشروع النادي.
وتشير العديد من التقارير إلى أن مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، سيلعب لريال مدريد الموسم المقبل.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو إن انضمام مبابي إلى ريال مدريد "مسألة وقت"، وأضاف: "كيليان مبابي بنسبة 100% مع ريال مدريد".