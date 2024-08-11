تختتم، مساء يوم الأحد، دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، التي شهدت مشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية.

وينطلق في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش)، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

وشهدت البطولة أسبوعين من الدراما الرياضية التي استمرت فيها المنافسة بين الصين وأمريكا على صدارة جدول الميداليات حتى النهائي الأخير.

وتفوقت سيدات أمريكا على الفرنسيات في نهائي كرة السلة ليمنحن بلادهن الذهبية الـ40 في هذه الدورة لتتصدر جدول الميداليات.

وشارك في حفل الافتتاح العديد من المغنيين العالميين، أبرزهم ليدي غاغا وسيلين ديون وآية ناكامورا، في حين سيحضر الختام أيضا عدة مشاهير.

ومن المتوقع أن يضم حفل الختام أكثر من 100 راقص وفنان سيرك ومؤدٍ، مع الوعد بعروض جوية وتجهيزات عملاقة وإضاءة مذهلة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث حفل ختام أولمبياد باريس 2024 خلال السطور القادمة: