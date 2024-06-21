منتخب فرنسا يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة هولندا
تلقى منتخب فرنسا خبرًا سارًا قبل مواجهة هولندا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًّا في ألمانيا.
وافتتح المنتخب الفرنسي مشواره باليورو بفوز باهت على حساب النمسا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى بهدف عكسي سجله ماكسيميليان ووبر لاعب النمسا في مرماه بالخطأ.
ويطمع منتخب فرنسا في حصد الفوز الثاني على التوالي لضمان تأهله إلى ثمن النهائي بجانب منتخبي ألمانيا وإسبانيا اللذين حجزا أول مقاعد دور الستة عشر في البطولة القارية.
وكشفت شبكة "RMC SPORT" الفرنسية عن تعافي اللاعب أوريلين تشواميني نجم وسط ريال مدريد الإسباني من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
وأصبح تشواميني جاهزًا لخوض مباراة فرنسا ضد هولندا بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة النمسا لعدم اكتمال جاهزيته.
وغاب لاعب ريال مدريد عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند الألماني للإصابة، كما أنه لم يشارك في وديتي لوكسمبورغ وكندا خلال الشهر الجاري قبل اليورو.
ونشرت الشبكة الفرنسية التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ويضم تشواميني بجوار نغولو كانتي وأدريان رابيو في خط الوسط مع ثلاثي الهجوم أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي وماركوس تورام حال جلوس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء.