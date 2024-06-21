منتخب فرنسا يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة هولندا

تلقى منتخب فرنسا خبرًا سارًا قبل مواجهة هولندا مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حاليًّا في ألمانيا.

وافتتح المنتخب الفرنسي مشواره باليورو بفوز باهت على حساب النمسا بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى بهدف عكسي سجله ماكسيميليان ووبر لاعب النمسا في مرماه بالخطأ.

ويطمع منتخب فرنسا في حصد الفوز الثاني على التوالي لضمان تأهله إلى ثمن النهائي بجانب منتخبي ألمانيا وإسبانيا اللذين حجزا أول مقاعد دور الستة عشر في البطولة القارية.