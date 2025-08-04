غلطة حجازي يجب ألّا تتكرر.. عبد الله فلاته يطلب تدخلا عاجلا في الاتحاد السعودي

طالب الإعلامي الرياضي عبد الله فلاته المسؤولين بنادي الاتحاد السعودي بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل الأزمات التي ظهرت بالفريق خلال مبارياته الودية التحضيرية للموسم الجديد.

وكان نادي الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، خسر مؤخرا بنتيجة 2-1 أمام بورتيمونينسي، مساء السبت الماضي.

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وتأتي هزيمة الاتحاد لتستمر معاناة "العميد" في معسكر الإعداد للموسم الجديد، بعدما خسر في 3 مباريات سابقة أيضاً.

وكان الاتحاد خسر 4-0 أمام فنربخشة و3-1 أمام فيتوريا غيماريش، وبنتيجة 4-2 أمام فولهام.

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وسيلعب الاتحاد أول مباراة رسمية في الموسم الجديد ضد النصر في السوبر السعودي يوم 19 أغسطس، بينما سيبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي ضد الأخدود في الجولة الافتتاحية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال فلاته عبر حسابه على منصة "إكس": "كشفتْ مباريات معسكر الاتحاد حاجة الفريق لحارس مرمى ولا مجال لانتظار عودة رايكوفيتش، فغلطة الإبقاء على أحمد حجازي، لاعب الفريق السابق، حتى يشفى يجب ألا تتكرر".

وأضاف: "خط الدفاع أيضا بحاجة ماسة لمعالجة بقلب دفاع وظهيرين، فالكرة العصرية تعتمد على الأظهرة وأدوارهم الهجومية، دعم الاتحاد يجب أن لا يقل عن الفرق الـ3 الأخرى".

وكان رايكوفيتش خضع لعملية جراحية في يونيو الماضي، بعد إصابته خلال مواجهة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الشباب.

وكان نادي الاتحاد أعلن في وقت سابق تعاقده مع رايكوفيتش، قادما من ريال مايوركا الإسباني، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأعلن نادي الاتحاد عن إقامة مباراة تجريبية خامسة أمام أونياو ليريا في معسكر البرتغال، على كأس UDL الودية، فيما يستعد رفاق كريم بنزيما، لملاقاة النصر في 19 أغسطس الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ.