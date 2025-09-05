أكبر أزمة تهدد جون إدوارد منذ بداية عمله في الزمالك

يواجه جون إدوارد، المدير الرياضي بنادي الزمالك، أكبر أزمة منذ توليه المهمة في القلعة البيضاء.

وتولى إدوارد مهام منصبه كمدير رياضي بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي، بعد تجربة سابقة له مع نادي فاركو.

وأبرم إدوارد عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض على رأسها البرازيلي خوان ألفينا والأنغولي شيكو بانزا والثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد والمغربي عبد الحميد معالي.

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك أزمة داخل أروقة الفريق الأبيض بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأضاف:" اللاعبون كانوا في حالة غضب كبيرة من الإدارة بسبب عدم صرف المستحقات المالية".

وحصل جون إدوارد على وعود من جانب إدارة الزمالك بتخصيص ميزانية منفصلة لفريق الكرة من أجل تجنب أزمة المستحقات المالية.

وواجه الزمالك عقوبة إيقاف القيد من قبل بسبب عدم صرف مستحقات مالية للاعبيه السابقين وعلى رأسهم المغربي خالد بوطيب.

وافتتح الزمالك موسمه بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 ثم التعادل دون أهداف مع المقاولون العرب ثم الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 وفاركو بنتيجة 1-0، ثم الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2 في الدوري المصري.