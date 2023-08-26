سبورت: النصر السعودي مهتم جدًا بالتعاقد مع رافينيا من برشلونة

ويفكر النصر الذي يدربه البرتغالي لويس كاسترو في التعاقد مع رافينيا أو غريزمان ليحل مكان المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله.

وذكرت الصحيفة: "من الصعب على أي من اللاعبين (رافينيا وغريزمان) مغادرة أوروبا على المدى القصير، ولكن إذا تعلمنا أي شيء، في الأشهر الأخيرة، فهو أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو".

وسبق أن باع برشلونة لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي إلى الأهلي السعودي مقابل 12 مليون يورو.

وانضم رافينيا لبرشلونة، الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى 2027.

وشارك رافينيا في 50 مباراة مع برشلونة في أول موسم، سجل فيها 10 أهداف، وصنع 12.