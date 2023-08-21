قبل مباراة النصر وشباب الأهلي.. لويس كاسترو يعلق على إمكانية إقالته

وأكد المدرب البرتغالي على أنه هو من يقرر مشاركة اللاعبين في المباريات، وأشار إلى جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي دبي.

وقال كاسترو: "في المباريات الأخيرة لم نكن سيئين، كنا الأفضل خلال بعض مراحل مواجهة الاتفاق، ولكننا لم نحقق الفوز، كنا سيئين في الشوط الأول أمام التعاون، ولكن تداركنا الأمر مع الشوط الثاني، وسنحت لنا فرص لم نوفق فيها".

وأضاف: "هناك لاعبون جدد وتفاوت المستوى أمر طبيعي، ولا زلنا نحتاج مزيدًا من الوقت للتأقلم والانسجام بشكل أكبر".

وتابع كاسترو: "الكل لا يعرف ما يحدث في غرف الملابس وهل اللاعبون جاهزون أو لا ومن اللاعب المناسب للمشاركة، أنا من أقرر مشاركة اللاعبين، وخسارة الفريق مباراتان أو ثلاث لن تغير فكري وقناعاتي".

وعن مواجهة شباب الأهلي دبي قال كاسترو: "المباراة ستكون قوية، ونحن جاهزون للانتصار والتأهل إلى دور المجموعات".