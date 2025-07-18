بالأسماء.. 7 أشخاص وراء انسحاب الهلال من السوبر السعودي (فيديو)

استقر نادي الهلال على الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم والتي تقام في دولة هونغ كونغ خلال الفترة بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة منافسات كأس السوبر المحلي بمشاركة 4 أندية وهي الاتحاد والهلال والنصر والقادسية.

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وكان مقرراً أن يلعب الاتحاد ضد النصر بينما يلعب الهلال مع القادسية في نصف النهائي قبل أن يلتقي الفائزان في الدور النهائي.

ويرفض الهلال المشاركة في بطولة كأس السوبر خلال النسخة القادمة بينما كشف الإعلامي عبد الرحمن الجماز عبر إذاعة "العربية إف إم" عن رفض 7 أشخاص في إدارة نادي الهلال المشاركة في هذه البطولة.

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وأكد أن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال كان على رأس رافضي المشاركة في كأس السوبر بجانب عبدالمجيد الحقباني نائب رئيس النادي وسليمان الهتلان وفهد أبو حيمد وياسر الداوود وعبدالله العبدالجبار وفهد الحقباني أعضاء إدارة الهلال.

وأشار إلى أن الهلال أرسل بالفعل خطاباً رسمياً في الساعات الماضية للاعتراض على موعد بطولة كأس السوبر السعودي بعد المشاركة في كأس العالم للأندية مع إعلان الاعتذار عن عدم خوض البطولة.

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وأكد أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي استقرت على عدم تغيير مواعيد البطولة وتم إخطار الهلال بذلك وبالتالي سيلعب الأهلي على حساب الهلال.

وأوضح أن الاتحاد السعودي أرسل خطاباً للهلال عبر عن أسفه بسبب قرار اعتذار النادي بجانب تطبيق اللوائح حال التمسك بعدم خوض البطولة.