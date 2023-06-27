هل فشلت صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي؟

تحدثت العديد من التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة تواجه صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان إلى النصر السعودي.

وينافس النصر على ضم اللاعب الكرواتي نادي برشلونة الذي فتح خطاً مع اللاعب من أجل تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي انتهت مسيرته مع النادي الكتالوني رسمياً بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النصر قدم عرضا لبروزوفيتش مقابل 20 مليون يورو، ولكن اللاعب طلب زيادتها إلى 30 مليونا، ما جعل الصفقة تتوقف حاليا.