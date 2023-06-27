هل فشلت صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي؟
تحدثت العديد من التقارير الصحفية، اليوم الثلاثاء، عن أزمة تواجه صفقة انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان إلى النصر السعودي.
وينافس النصر على ضم اللاعب الكرواتي نادي برشلونة الذي فتح خطاً مع اللاعب من أجل تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، الذي انتهت مسيرته مع النادي الكتالوني رسمياً بنهاية الموسم الحالي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النصر قدم عرضا لبروزوفيتش مقابل 20 مليون يورو، ولكن اللاعب طلب زيادتها إلى 30 مليونا، ما جعل الصفقة تتوقف حاليا.
وأوضحت الصحيفة: "في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي فعله نادي برشلونة هو الضغط على اللاعب حتى لا يقبل العرض السعودي، وبالتالي تكون هناك فرصة حقيقية للتوقيع معه".
وما زاد الأمور ضبابية هو قيام اللاعب الكرواتي نفسه بعمل إعجاب على منشور عبر "إنستغرام"، قال فيه كاتبه: "20 مليونا غير كافية وبروزوفيتش طلب 30 مليونا للذهاب إلى السعودية، وهذا يشبه إلى حد ما القول "إذا كان عليك وضع طموحي الرياضي جانبًا فعليك تقديم عرض يفوق المنطقي".
وانضم بروزوفيتش إلى إنتر ميلان عام 2015، قادمًا من دينامو زغرب، وخلال 330 مباراة خاضها مع النادي تمكن من تسجيل 31 هدفاً.
لاعب فرنسي
إلى ذلك، كشفت صحيفة "ليكيب" أن "نادي لنس أكد وجود مفاوضات بين النصر السعودي والإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط الفريق؛ من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي"، مؤكدة أن "النادي يريد 40 مليون يورو لبيع عقد اللاعب".
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقريرها إلى أنه نظرا لصعوبة إنهاء صفقة التعاقد مع الدولي الكرواتي، بدأ النادي السعودي اتصالات مع لنس للتوقيع مع سيكو فوفانا".
وأوضحت التقارير أن برشلونة لن يدخل في الصفقة إلا بعد أن يتم رفض عرض النصر بشكل رسمي؛ لأنه لن يتمكن من إقناع إنتر ميلان وعرضه سيكون أقل من العالمي.