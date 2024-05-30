نيمار يمزق إطار سيارة زميله في الهلال (فيديو)
وقع البرازيلي رينان لودي لاعب نادي الهلال السعودي، ضحية "مقلب" مواطنه نيمار.
نيمار، أثار الجدل بعدما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عن منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتمزيق إطار سيارة زميله في الفريق، رينان لودي، بالسكين.
وفي الفيديو المتداول ظهر نيمار حاملاً سكيناً في يده، ومتجهاً نحو سيارة لودي، ثم قام بتمزيق الإطار بالسكين، ما تسبب في عُطل السيارة.
ونشر نيمار الفيديو عبر حسابه على بمنصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "يوم للصيد وآخر للصياد، نحن متعادلان لودي".
وردّ لودي على نيمار وكتب: "الموسم المقبل طويل، أنتظر بفارغ الصبر سيارتك رولز رويس".
ولم يشارك نيمار مع الهلال، منذ أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أوروغواي، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وشارك نيمار مع الهلال منذ وصوله في الصيف الماضي في 5 مباريات، سجل خلالها هدفًا واحدًا مع الفريق وساهم في صناعة هدفين، ولم يتمكن من المشاركة مع الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي التي توج بها الفريق في الإمارات.
وانضم نيمار إلى صفوف الهلال السعودي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.
وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه، حيث يتصدر حاليا ترتيب الدوري السعودي برصيد 90 نقطة جمعها من 32 مباراة، إذ فاز في 29 وتعادل في ثلاث مباريات، ولم يتلقَ أية هزيمة حتى الآن.