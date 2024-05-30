نيمار يمزق إطار سيارة زميله في الهلال (فيديو)

نيمار، أثار الجدل بعدما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عن منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتمزيق إطار سيارة زميله في الفريق، رينان لودي، بالسكين.

وفي الفيديو المتداول ظهر نيمار حاملاً سكيناً في يده، ومتجهاً نحو سيارة لودي، ثم قام بتمزيق الإطار بالسكين، ما تسبب في عُطل السيارة.

ونشر نيمار الفيديو عبر حسابه على بمنصة "إنستغرام"، وعلق قائلا: "يوم للصيد وآخر للصياد، نحن متعادلان لودي".

وردّ لودي على نيمار وكتب: "الموسم المقبل طويل، أنتظر بفارغ الصبر سيارتك رولز رويس".