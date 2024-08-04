قال صلاح الدين بصير، نجم منتخب المغرب السابق، لـ"إرم نيوز"، إن مباراة المغرب أمام إسبانيا في نصف نهائي مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" ستكون في غاية الصعوبة، خاصة أن الفريقين يلعبان بطريقة هجومية.

وتأهل المنتخب المغربي للمرة الأولى في تاريخه لنصف نهائي الأولمبياد، بفضل فوز ساحق 4-صفر على الولايات المتحدة في دور الثمانية، يوم الجمعة الماضي، ليضرب موعدا مع إسبانيا يوم الاثنين المقبل.

ولحق المنتخب المصري بشقيقه المغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه 5-4 في ركلات الترجيح على باراغواي بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضرب موعدا مع فرنسا صاحبة الأرض والجمهور يوم الاثنين أيضا.

وأكد بصير، في تصريحات خاصة، أن المنتخب المغربي سيتلقى دعماً كبيراً من الجالية العربية في فرنسا، وهذا سيكون حافزاً له.

وتابع أن المنتخب المغربي سيكون أقرب للفوز على إسبانيا والوصول إلى المباراة النهائية في منافسات كرة القدم بالأولمبياد.

هذا ما يميز منتخب مصر

وأشار بصير إلى أن مباراة منتخب مصر وفرنسا ستكون في غاية الصعوبة أيضا، ولكن "منتخب مصر عودنا في مثل هذه المباريات الكبيرة على الظهور بالروح القتالية".

وأضاف: "منتخب مصر ظهر على نحو رائع للغاية في المباريات الكبيرة والفوز على إسبانيا وبارغواي".

وواصل: "منتخب مصر يتفوق على فرنسا بالروح القتالية المعروفة عنه، التي ستكون حاضرة في المباراة، وأيضا هناك جاليات عربية ستساند مصر".

واختتم: "أتمنى أن يكون النهائي عربيًا خالصًا بين مصر والمغرب".

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ويلتقي منتخب إسبانيا الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو مع المغرب غدا الاثنين؛ بهدف الوصول إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال للمرة الثانية تواليا، والانتقام من هزيمته المؤلمة في دور الستة عشر لكأس العالم أمام الفريق القادم من أفريقيا قبل عامين.

وبلغ المغرب الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه بالأولمبياد بفوزه 4-صفر على الولايات المتحدة في باريس، بينما تغلبت إسبانيا بسهولة 3-صفر على اليابان في ليون في دور الثمانية، يوم الجمعة.