بعد ضربة دورتموند.. صفقات قد تنقذ هجوم الأهلي السعودي
لا يزال الأهلي السعودي يريد ضم أحد أبرز المهاجمين في سوق الانتقالات الجاري من أجل دعم خطه الأمامي، ساعيًا نحو المنافسة مع الهلال والنصر والاتحاد في الموسم الجديد.
ومؤخرًا ارتبط الفريق باللاعب سيرهو غيراسي، نجم فريق شتوتغارت وثاني هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين، لكن لسوء حظ "الراقي" اتفق اللاعب بالفعل مع بروسيا دورتموند على الانتقال إليهم في الصيف الجاري.
لكن نحن هنا لنتحدث عن صفقات أخرى في مركز رأس الحربة قد تكون مفيدة للأهلي السعودي في الموسم الجديد:
لويس أوبيندا
يشتهر نادي لايبزيغ بإنتاج مهاجمين من الطراز العالمي، ولن يكون مفاجئًا أن يتلقى اللاعب الدولي البلجيكي لويس أوبيندا عرضًا قويًّا من الأهلي، بعد أن سجل 24 هدفًا في 33 مباراة في أول موسم له في الدوري الألماني منذ توقيعه من لانس في الصيف الماضي.
لقد كلف 43 مليون يورو؛ ما جعله أغلى صفقة في تاريخ لايبزيغ، ورحيله لن يكون بأقل من 50 مليون يورو وربما أكثر.
أرتيم دوفبيك
بات المهاجم الأوكراني الدولي أرتيم دوفبيك، الذي سجل 32 هدفًا في 48 مباراة بجميع المسابقات الموسم قبل الماضي لصالح نادي دنيبرو-1، أغلى لاعب في تاريخ جيرونا خلال الصيف.
وقد أثبت صحة قرار التوقيع معه إذ أنهى الموسم كهداف الدوري الإسباني برصيد 24 هدفًا، ولن يكون تركه يرحل أمرًا مستحيلًا على جيرونا بالمقابل المادي السليم من قبل الأهلي.
ألكسندر سورلوث
ربما عانى ألكسندر سورلوث، لاعب كريستال بالاس السابق، من أجل تسجيل الأهداف في إنجلترا وألمانيا مع لايبزيغ، لكنه انطلق في كرة القدم الإسبانية بشكل رائع وقدم مستويات مذهلة.
اللاعب سجل 24 هدفًا في 90 مباراة خلال فترة إعارة لمدة عامين في ريال سوسيداد؛ ما أقنع فياريال بالتعاقد معه مرة أخرى في يوليو.
سورلوث نجم كبير في صفوف فياريال حاليًّا، لذلك تركه يرحل لن يكون أمرًا سهلًا، لكنه لا يزال ممكنًا أمام الأهلي.
جوناثان ديفيد
سجلات الكندي في ليل كانت أكثر من رائعة خلال آخر موسمين في الدوري الفرنسي، إذ لفت الأنظار إليه، وكان من ضمن أفضل اللاعبين في البطولة بجوار كيليان مبابي.
الدولي الكندي يمكنه تمثيل الأهلي السعودي خير تمثيل، بعدما سجل الموسم الماضي أكثر من 15 هدفًا في الدوري فقط.
أولي واتكينز
لقد أثار أولي واتكينز إعجاب الجميع باستمراره مع منتخب الأسود خلال المواسم الثلاثة الماضية.
وكان اللاعب الدولي الإنجليزي لاعبًا أساسيًّا في أستون فيلا تحت قيادة أوناي إيمري، وكان بمثابة اكتشاف منذ أن رحل ستيفن جيرارد في أكتوبر من العام الماضي.
واتكينز أحرز 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-23، وساعدت جهوده فريق المدرب أوناي إيمري على التأهل إلى الدوري الأوروبي.
وتجاوز الإنجليزي هذا الرقم، برصيد 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وبكل تأكيد سيكون إضافة قوية للأهلي لو نجح الفريق السعودي في ضمه.