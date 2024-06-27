بعد ضربة دورتموند.. صفقات قد تنقذ هجوم الأهلي السعودي

لا يزال الأهلي السعودي يريد ضم أحد أبرز المهاجمين في سوق الانتقالات الجاري من أجل دعم خطه الأمامي، ساعيًا نحو المنافسة مع الهلال والنصر والاتحاد في الموسم الجديد.

ومؤخرًا ارتبط الفريق باللاعب سيرهو غيراسي، نجم فريق شتوتغارت وثاني هدافي الدوري الألماني خلف هاري كين، لكن لسوء حظ "الراقي" اتفق اللاعب بالفعل مع بروسيا دورتموند على الانتقال إليهم في الصيف الجاري.

لكن نحن هنا لنتحدث عن صفقات أخرى في مركز رأس الحربة قد تكون مفيدة للأهلي السعودي في الموسم الجديد:

لويس أوبيندا

يشتهر نادي لايبزيغ بإنتاج مهاجمين من الطراز العالمي، ولن يكون مفاجئًا أن يتلقى اللاعب الدولي البلجيكي لويس أوبيندا عرضًا قويًّا من الأهلي، بعد أن سجل 24 هدفًا في 33 مباراة في أول موسم له في الدوري الألماني منذ توقيعه من لانس في الصيف الماضي.

لقد كلف 43 مليون يورو؛ ما جعله أغلى صفقة في تاريخ لايبزيغ، ورحيله لن يكون بأقل من 50 مليون يورو وربما أكثر.