تعليق أنشيلوتي على اقتراب مبابي من ريال مدريد
علّق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على أنباء اقتراب النجم الفرنسي كيليان مبابي من الانضمام للميرنغي.
ويقترب ريال مدريد ومبابي من توقيع العقود بعدما أبلغ اللاعب ناديه باريس سان جيرمان بمغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي.
وقبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني سُئل أنشيلوتي إن كان يرى مبابي أقرب لريال مدريد وأجاب: "أشاهد وأستمع، أتفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لك، لكنه بالنسبة لنا ما هو مهم هو مباراة غدٍ، سيتعين علينا تقديم المباراة بشكل صحيح، هذا ما أعتقده المهم حاليًا".
وعما إذا تمت مناقشة أي شيء في غرفة تبديل ملابس بخصوص مبابي رد أنشيلوتي: "لقد شاهدنا مقاطع فيديو عن رايو فاليكانو، نحن ندرك أنها مباراة مهمة لهذا الموسم".
وسُئل أنشيلوتي إن كان يرغب في الحصول على مبابي الموسم المقبل وأجاب: "أود إنهاء هذا الموسم بشكل جيد، والفوز بالألقاب، هذا ما أرغب به، هناك الكثير من الوقت المتبقي للموسم المقبل".
كما سُئل مدرب ريال مدريد إن كان خائفًا لأن العديد من الأسئلة عن مبابي يمكن أن تؤثر على غرفة الملابس ورد: "هل تراني متأثرًا الآن؟ لا لا، المؤتمرات الصحفية ستكون على هذا النحو دائمًا".
وعما إذا كان سيضع أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع في المستقبل قال مدرب ريال مدريد: "عندما يعود أنطونيو روديغر وإيدير ميليتاو، لن يكون دوره كذلك، لقد تعاقدنا معه ليكون في مركز المحور، حيث يلعب بشكل جيد، على الرغم من أنه أثبت أنه قادر على اللعب في الخلف بشكل جيد".
أما عن مستقبل لوكا مودريتش فأوضح مدرب ريال مدريد: "لقد ناقشت هذا الموضوع مع الصحفيين ومعه عدة مرات، من الواضح بالنسبة للاعب اعتاد على لعب كل مباراة تقريبًا، أن الأمر صعب، لكن سلوكه احترافي، جدي، يواصل العمل، سيستمر في المساهمة وهو مثال للاحتراف، وهو مرجع للفريق".
وتابع: "سياسة النادي هي التجديد سنة بعد سنة، وأنا لا أعرف أكثر من ذلك، لقد تحدثت معه منذ شهر وبدا بخير، سيكون القرار قراره".
وعما يفتقر إليه أردا غولر ليكون لاعبًا أساسيًا أكد المدرب الإيطالي: "من الواضح أنه قادر على اللعب منذ البداية، لأنه بخير وبمستوى جيد، ما يجب عليه فعله هو القتال والتنافس مع زملائه في الفريق، لا أكثر، المفتاح هو "الصبر"، لقد قلت ذلك من قبل".