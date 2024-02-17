تعليق أنشيلوتي على اقتراب مبابي من ريال مدريد

وسُئل أنشيلوتي إن كان يرغب في الحصول على مبابي الموسم المقبل وأجاب: "أود إنهاء هذا الموسم بشكل جيد، والفوز بالألقاب، هذا ما أرغب به، هناك الكثير من الوقت المتبقي للموسم المقبل".

كما سُئل مدرب ريال مدريد إن كان خائفًا لأن العديد من الأسئلة عن مبابي يمكن أن تؤثر على غرفة الملابس ورد: "هل تراني متأثرًا الآن؟ لا لا، المؤتمرات الصحفية ستكون على هذا النحو دائمًا".

وعما إذا كان سيضع أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع في المستقبل قال مدرب ريال مدريد: "عندما يعود أنطونيو روديغر وإيدير ميليتاو، لن يكون دوره كذلك، لقد تعاقدنا معه ليكون في مركز المحور، حيث يلعب بشكل جيد، على الرغم من أنه أثبت أنه قادر على اللعب في الخلف بشكل جيد".