بعضهم يفكر في الرحيل.. غضب بين لاعبي الزمالك بعد تسريب عقد مصطفى شلبي "الضخم"
انتابت حالة من الغضب الشديد، بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، بعد تسريب عقد مصطفى شلبي جناح الفريق المنضم مطلع الموسم الجاري قادمًا من إنبي.
ووفقًا للعقد الذي تم تسريبه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مصطفى شلبي يرتبط بتعاقد مع الزمالك مدته أربعة مواسم، بإجمالي 48 مليون جنيه.
ويحصل شلبي على 10 ملايين و769 ألفًا و230 جنيهًا، خلال أول موسم 2022-2023، بينما سيحصل على 11 مليونًا و538 ألفًا و461 جنيهًا، في موسمه الثاني 2023-2024 مع القلعة البيضاء.
كما سيحصل على 13 مليونًا و76 ألفًا و923 جنيهًا خلال الموسم الثالث 2024-2025، وفي موسمه الرابع والأخير سيحصل على الرقم ذاته.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن هناك بعض اللاعبين شعروا بالغضب والضيق، بسبب القيمة المالية الكبيرة التي يتقاضاها اللاعب، دونًا عنهم.
وأكد المصدر أن شلبي يحصل على أرقام كبيرة وتم الكشف عن أنه يتم التعامل معه معاملة الفئة الأولى، وأن أغلبية اللاعبين لا يحصلون على تلك الأرقام باستثناء أحمد مصطفى زيزو والونش وشيكابالا.
وأوضح: "سبب حالة الغضب ليست بسبب القيمة المالية فقط، ولكنْ هناك انفلات داخل غرفة خلع الملابس، وبعض اللاعبين يؤكدون أن شلبي ليس من نجوم الفئة الأولى كي يستحق هذا المبلغ، وأيضًا لم يقدم أوراق اعتماده بعد المستوى السيئ الذي ظهر به".
وأشار المصدر إلى أن عددًا من لاعبي الفريق الأبيض يفكرون في الرحيل مع نهاية الموسم، على غرار ما حدث مع إمام عاشور، إذ يرغب هؤلاء في الهروب من شبح الانتقادات الجماهيرية بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية، فضلًا عن شعور الغالبية بعدم العدل بسبب قيمة عقد شلبي المالية الكبيرة.
وشدد على أن حالة الغضب انتقلت إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد تسريب قيمة عقد مصطفى شلبي لاعب الفريق، إذ قرَّر مرتضى منصور رئيس النادي التحقيق داخل الزمالك للبحث عن المتسبب في تسريب صورة عقد مصطفى شلبي، وفي حال اكتشافه سيتم فصله من منصبه.
يذكر أن مصطفى شلبي عبَّر عن غضبه من تسريب عقده، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام" قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل".
ووفقًا للمصدر فإن مرتضى منصور رئيس النادي حذَّر مصطفى شلبي من الحديث في أمر عقده، وطلب منه التزام الصمت لأجل غير مسمى.
يذكر أن الزمالك قد تعادل سلبيًّا مع مضيفه المريخ السوداني يوم الجمعة الماضي في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في ليبيا في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ليواصل الزمالك نتائجه المحبطة في البطولة.
ووضع كل فريق نقطة في رصيده ليحتل الزمالك المركز الثالث والمريخ الرابع في المجموعة الرابعة.
ويلعب الزمالك أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل، في مباراة ستحسم مشواره الأفريقي هذا الموسم.