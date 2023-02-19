بعضهم يفكر في الرحيل.. غضب بين لاعبي الزمالك بعد تسريب عقد مصطفى شلبي "الضخم"

ووفقًا للعقد الذي تم تسريبه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مصطفى شلبي يرتبط بتعاقد مع الزمالك مدته أربعة مواسم، بإجمالي 48 مليون جنيه.

ويحصل شلبي على 10 ملايين و769 ألفًا و230 جنيهًا، خلال أول موسم 2022-2023، بينما سيحصل على 11 مليونًا و538 ألفًا و461 جنيهًا، في موسمه الثاني 2023-2024 مع القلعة البيضاء.

كما سيحصل على 13 مليونًا و76 ألفًا و923 جنيهًا خلال الموسم الثالث 2024-2025، وفي موسمه الرابع والأخير سيحصل على الرقم ذاته.