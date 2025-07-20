هل يقدم الزمالك عرضا لشراء نجم الأهلي؟

كشفت مصادر عن آخر تطورات أزمة رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي المصري، حيث يستهدف اللاعب بقوة فسخ تعاقده والرحيل بشكل مجاني عن ناديه الحالي، ولكن الإدارة برئاسة محمود الخطيب ترفض هذا الأمر.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

أخبار ذات علاقة الأهلي المصري يرفض عرضاً سعودياً لبيع أليو ديانغ

كان الأهلي توصل لاتفاق لبيع عبد القادر بشكل نهائي لنادي الحزم السعودي، وبموافقة اللاعب، ولكن النادي السعودي تراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة.

في المقابل يرغب بقوة أحمد عبد القادر في الانتقال لنادي الزمالك ويحاول بشتى الطرق فسخ عقده مع الأهلي بالتراضي وهو الأمر المستحيل بسبب معرفة مسؤولي القلعة الحمراء برغبة اللاعب.

أخبار ذات علاقة تدخل حاسم.. سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي المصري

ووفقًا للمصادر، فإن "عبد القادر يريد فسخ عقده دون بيعه لأي ناد آخر، وبعد جلسة سابقة مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا قال اللاعب للأهلي: إن لديه عرضًا آخرَ من الحزم السعودي ثم فوجئ بتراجع الفريق السعودي عن إتمام الصفقة، ولكن عاد وقال لمحمد يوسف، المدير الرياضي، بأن لديه عرضًا خليجيًّا آخر، ولكن حتى الآن لم تصل عروض رسمية للنادي، وهو يحاول الخروج بالتراضي ولكن إدارة النادي ترفض رحيله دون الحصول على مقابل مالي من بيعه".

أخبار ذات علاقة مستحيلة وصعبة وكوبري.. 3 طرق لانتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

وأوضحت المصادر، أن مسؤولي الأهلي ليس لديهم أزمة في رحيل عبد القادر عن الفريق لأي ناد آخر منافس، مشددين على معرفتهم بأن نادي الزمالك لن يتقدم بأي عرض مباشر للفريق الأحمر، خاصة أن الأموال التي يريدها الأهلي في اللاعب كبيرة، وهو يريد 600 ألف دولار كحد أدنى كما جاء له من الحزم، ولن يقدر الفريق الأبيض على دفع هذا المقابل، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها الفريق في الوقت الحالي.

وبحسب المصادر فإن إدارة "الزمالك لن تقدم أي عرض رسمي لشراء عبد القادر مباشرة من الأهلي كما رددت بعض التقارير في الفترة الماضية".

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للأهلي قادمًا من سبارتا براغ التشيكي في صيف 2020، وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

وكان موسم عبد القادر انتهى مبكرًا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفًا وحيدًا.