تدخل عاجل من "6 كبار" لمنع محمود الخطيب من مغادرة الأهلي

بدأت إدارة الأهلي المصري تحركات مكثفة وعاجلة من أجل إقناع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالتراجع عن قراره الصادم بعدم خوض الانتخابات القادمة.

وأخطر الخطيب مجلس الإدارة في اجتماعه،ن مساء أمس الخميس، بأنه لن يخوض الانتخابات لأسباب صحية.

وبحسب مصادر داخل الأهلي المصري فإن مجلس الإدارة رفض قرار الخطيب بنشر البيان عبر المنصات الرسمية للنادي انتظاراً لقطع محاولات أخيرة لإقناعه بالتراجع عن هذا القرار.

وشهدت، الساعات الماضية، اتصالات مكثفة بقيادة خالد مرتجي أمين صندوق النادي والقائم بأعمال نائب رئيس القلعة الحمراء مع الخطيب وبعض أفراد أسرته لإقناعه بالتراجع عن هذه الخطوة.

وتواصل أيضاً الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي لإقناع الخطيب بالتراجع عن قراره وإقناعه بخوض الانتخابات.

وبعيداً عن مجلس الإدارة، تواصل جمال الجارحي عضو لجنة الحكماء ووالد محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة بجانب خالد شاكر عضو الجمعية العمومية وأحد المقربين من الخطيب والدكتور محمد العدل رئيس قناة الأهلي الأسبق بأسرة رئيس النادي لإقناعه بالعدول عن قراره.

وانتخب الخطيب رئيساً للأهلي، يوم 1 ديسمبر 2017، وأعيد انتخابه العام 2021.