logo
رياضة

تدخل عاجل من "6 كبار" لمنع محمود الخطيب من مغادرة الأهلي

تدخل عاجل من "6 كبار" لمنع محمود الخطيب من مغادرة الأهلي
محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري مع حسام غاليالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

بدأت إدارة الأهلي المصري تحركات مكثفة وعاجلة من أجل إقناع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالتراجع عن قراره الصادم بعدم خوض الانتخابات القادمة.

وأخطر الخطيب مجلس الإدارة في اجتماعه،ن مساء أمس الخميس، بأنه لن يخوض الانتخابات لأسباب صحية.

أخبار ذات علاقة

فريق الزمالك

مفاجأة.. الزمالك يرفض اللاعب الذي يحلم به الأهلي المصري

 وبحسب مصادر داخل الأهلي المصري فإن مجلس الإدارة رفض قرار الخطيب بنشر البيان عبر المنصات الرسمية للنادي انتظاراً لقطع محاولات أخيرة لإقناعه بالتراجع عن هذا القرار.

وشهدت، الساعات الماضية، اتصالات مكثفة بقيادة خالد مرتجي أمين صندوق النادي والقائم بأعمال نائب رئيس القلعة الحمراء مع الخطيب وبعض أفراد أسرته لإقناعه بالتراجع عن هذه الخطوة.

أخبار ذات علاقة

محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري

هدية ثمينة.. أبرز 6 مستفيدين من رحيل الخطيب عن الأهلي المصري

 وتواصل أيضاً الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس إدارة النادي الأهلي لإقناع الخطيب بالتراجع عن قراره وإقناعه بخوض الانتخابات.

وبعيداً عن مجلس الإدارة، تواصل جمال الجارحي عضو لجنة الحكماء ووالد محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة بجانب خالد شاكر عضو الجمعية العمومية وأحد المقربين من الخطيب والدكتور محمد العدل رئيس قناة الأهلي الأسبق بأسرة رئيس النادي لإقناعه بالعدول عن قراره.

أخبار ذات علاقة

محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري مع وليد صلاح الدين مدير الكرة

5 تعساء برحيل الخطيب عن الأهلي المصري

 وانتخب الخطيب رئيساً للأهلي، يوم 1 ديسمبر 2017، وأعيد انتخابه العام 2021.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC