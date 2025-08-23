السودان تقصي الجزائر وتواجه مدغشقر في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين (فيديو)

أكمل المنتخب السوداني عقد المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (كينيا ـ تنزانيا ـ أوغندا) بعد فوزه اليوم السبت على نظيره الجزائري بركلات الترجيح (4 ـ 2) بعد نهاية المباراة بالتعادل (1 ـ 1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي مواجهة عربية خالصة، تقدم المنتخب السوداني بهدف في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بهدف من النيران الصديقة أحرزه المدافع غزالة في شباك منتخب محاربي الصحراء.

وعاد المنتخب الجزائري بعد ذلك بنحو 24 دقيقة ليدرك هدف التعادل ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

ومنح المهاجم سفيان بايزيد التعادل للجزائر في الدقيقة 72 قبل أن يواصل المنتخبان الهجمات دون أن تتغير النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي ثم المرور إلى الشوطين الإضافيين لتنتهي المباراة بعد 120 دقيقة باتعادل (1 ـ 1)

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أنصفت منتخب صقور الجديان بنتيجة (4 ـ 2) بعد أن أحرز محمد ضياء السعد الركلة الحاسمة ليمنح بلاده التأهل للمربع الذهبي.

ويواجه المنتخب السوداني في نصف النهائي منتخب مدغشقر يوم الثلاثاء 26 أغسطس الجاري بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة (05.30 مساء).

وتنقل المباراة قناة بيين سبورتس 6 وهي القناة المالكة لحقوق بث بطولة "الشان" 2025 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان المنتخب الملغاشي فاز في ربع النهائي يوم أمس الجمعة على كينيا 2 ـ 1 في نيروبي.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره السنغالي في نصف النهائي الثاني يوم الثلاثاء 26 أغسطس.

وتقام المباراة النهائية لأمم إفريقيا للمحليين يوم السبت 30 أغسطس الجاري في الملعب الوطني في نيروبي بكينيا.