تعرضت آنا باربوسا، لاعبة الجمباز الرومانية، لصدمة كبيرة بعد انتهاء منافسات الجمباز التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي فازت بها البرازيلية ريبيكا أندرادي بطريقة درامية.

آنا باربوسا حصلت على المركز الثالث، لكن تغيرت النتيجة بسبب تقدم الأمريكية تشيليز بتظلم بشأن هذه النتيجة، وتم قبول التظلم، لتحصل الأخيرة على الميدالية البرونزية.

وصُدِمت لاعبة الجمباز الرومانية آنا باربوسا بعد فرحتها بالتتويج بالميدالية البرونزية، إذ بدأت تحتفل بالإنجاز، لكن تغيّرت ملامح الفرحة إلى حزن وبكاء عندما نظرت إلى الشاشة لتجد نفسها في المركز الرابع، بعد فوز الأمريكية جوردان تشيليز بالمركز الثالث.

وفازت البرازيلية ريبيكا أندرادي بالميدالية الذهبية في منافسات الحركات الأرضية للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم الاثنين، متفوقة على الأمريكية سيمون بايلز التي نالت الميدالية الفضية في مفاجأة كبيرة.

واكتفت بايلز بالفضية، في حين حصلت زميلتها في الفريق الأمريكي جوردان تشيليز على الميدالية البرونزية.

وكانت بايلز المرشحة بقوة للفوز بالذهبية؛ نظرا لصعوبة الحركات التي قدمتها، لكنها أخفقت في الهبوط بثبات على البساط فضلا عن تعثرها على الجهاز.

وقد دفعت ثمنا باهظا لتلك الأخطاء، لتفقد فرصة اقتناص ميداليتها الذهبية الرابعة في ألعاب باريس.

وحصلت أندرادي على الميدالية الذهبية بعدما قدمت أداء خاليا من الأخطاء تقريبا، رغم أنه أقل في درجة الصعوبة مقارنة بحركات بايلز.