أسفرت قرعة ثمن نهائي منافسات التايكوندو لوزن 49 كغم عن مواجهة تجمع بين اللاعبة السعودية دنيا أبوطالب والإسرائيلية أبيشاج سيمبيرغ.

وتقام هذه المواجهة بعد غدٍ الأربعاء في الساعة 11:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات دور الستة عشر.

واحتلت اللاعبة السعودية دنيا أبوطالب المركز التاسع في بطولة العالم للسيدات للتايكوندو التي أقيمت في العام الماضي بدولة أذربيجان بينما حققت أفضل مراكزها ببطولة العالم بحصد المركز الثالث بنسخة 2022 التي أقيمت في المكسيك.

وتشارك اللاعبة السعودية لأول مرة في منافسات الأولمبياد بعد تأهلها عن قارة آسيا كمصنفة أولى.

وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة التونسية إكرام الظاهري ضد المكسيكية باولا سوزا في ثمن النهائي.

وتحلم اللاعبة السعودية بتحقيق أول ميدالية للمملكة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

وضمن العرب ميدالية أولمبية بعد تأهل منتخبي مصر والمغرب إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بجانب ميدالية أخرى عن طريق الجزائرية إيمان خليف.

وحقق العرب 3 ميداليات على رأسها الذهبية التي حصدتها الجزائرية كيليا نمور في منافسات الجمباز كما فاز التونسي فارس الفرجاني بالميدالية الفضية في سباق سلاح السابر وحصل المصري محمد السيد على برونزية سلاح المبارزة.