كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن تطورات مفاوضات نادي النصر السعودي للمنافسة على ضم الإنجليزي ماركوس إدواردز، جناح فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والذي يعد هدفًا رئيسًا للفريق هذا الصيف.

ويرتبط إدواردز صاحب الـ 25 عامًا بعقد مع سبورتينغ لشبونة، حتى يونيو 2026.

وقالت الصحيفة البرتغالي، إن "النصر السعودي لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي لمسؤولي سبورتينغ لضم ماركوس إدواردز، لأنهم يدركون أن النادي البرتغالي سيطلب مبلغًا مرتفعًا مقابل انتقال اللاعب".

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادرها بأن "النصر مستعد لتقديم راتب ضخم للاعب، يصل إلى خمسة أضعاف ما يكسبه حاليًّا في سبورتينغ لشبونة، لكن رغم ذلك، لا يبدو أن إدواردز، على الأقل في الوقت الحالي، راغبٌ في الانتقال إلى الدوري السعودي، إذ يهدف إلى اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو هدف ظل ثابتًا في تفكيره منذ أن تفاوض توتنهام على انتقاله من فيتوريا غيماريش، قبل انتقاله إلى فريقه الحالي".

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وانتقل إدواردز إلى لشبونة، في يناير 2022، قادمًا من نوريتش الإنجليزي، بقيمة بلغت 7.8 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 44 مباراة بكافة المسابقات، خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة، كما قاد لشبونة للتتويج بلقب الدوري البرتغالي في موسم 2023-2024.