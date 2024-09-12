أفضل 18 مدافعا في العالم

وجود مدافع قوي أمر مهم لأي فريق كرة قدم ناجح، فتنظيم الخط الخلفي أمر بالغ الأهمية، ووجود بعض المواهب القوية في هذا الخط هو وسيلة أكيدة لبناء فريق قادر على الفوز بالبطولات.

يُرَكَّز بشكل كبير على اللاعبين في خط الهجوم، ولهذا السبب فإن أي قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم ستظل دائمًا تهيمن عليها مثل هذه النوعية من اللاعبين.

ومع ذلك، قرر موقع "جيف مي سبورت" تسليط الضوء على أفضل المدافعين في العالم حاليا وتقديم هؤلاء الرجال، هم مدافعون من الطراز الرفيع، ولا يوجد أحد أفضل منهم حتى وقت كتابة هذه المقالة.

18 | كريستيان روميرو - توتنهام والأرجنتين

أشاد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير بكريستيان روميرو ووصفه بأنه قدوة لبقية لاعبي فريقه، وقال المدرب الأسترالي خلال أول موسم له مع اللاعب الأرجنتيني المتألق: "إنه لاعب فائز بكأس العالم، ويجب أن أستغل ما يملك من إمكانات".

اشتهر روميرو بطاقته ومجهوده الكبير في الملعب، ولعب قلب الدفاع القوي عددًا أكبر من التمريرات في الثلث الأخير من الملعب مقارنة بأي لاعب آخر في توتنهام خلال موسم 2023-24، فلا عجب أن يريد بوستيكوجلو 11 لاعبًا مثل روميرو في فريقه.

17 | ماركينيوس - باريس سان جيرمان والبرازيل

مع رحيل كيليان مبابي هذا الصيف، شهد باريس سان جيرمان تحولًا هائلاً، ولكن إذا كان هناك من يستطيع قيادة النادي خلال الاضطرابات دون أي عثرات كبيرة، فهو ماركينيوس.

كان البرازيلي قائدًا لا يصدق للنادي الفرنسي، وبينما غاب عن جزء كبير من موسم 2023-24 بسبب الإصابة، فإن تأثيره عندما يكون على أرض الملعب لا يمكن إنكاره.

16 | ماتس هاملز - روما وألمانيا

هوملز تألق بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من الموسم الذي شهد وصول دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وبفضل التمريرات الرائعة والتدخلات المتقنة في الوقت المناسب، كان قلب الدفاع المخضرم أحد أعمدة خط دفاع دورتموند الذي حافظ على نظافة شباكه في دوري أبطال أوروبا أمام ميلان ونيوكاسل وآيندهوفن وباريس سان جيرمان (مرتين) الموسم الماضي. والآن، انتقل إلى روما ويبقى أن نرى ما إذا كان قادرًا على مواصلة أدائه الرائع.

15 | ديفيد ألابا - ريال مدريد والنمسا

على الرغم من تجاوزه الآن سن الثلاثين، لا يزال ديفيد ألابا أحد أكثر المدافعين هيمنة في كرة القدم، ورفع مستواه إلى مستويات جديدة في ريال مدريد بعد انتقاله إلى الإسبان في عام 2021، بعد ما يقارب 15 موسمًا ناجحًا للغاية مع بايرن ميونيخ، انضم إلى لوس بلانكوس وانسجم بسلاسة في خط دفاعهم.

14 | كايل ووكر - مانشستر سيتي وإنجلترا

على الرغم من أنه دخل مرحلة الثلاثينيات من عمره الآن، يواصل كايل ووكر العمل بمستوى عالٍ للغاية في الدوري الإنجليزي، ويظل شخصية رئيسية لمانشستر سيتي موسمًا بعد موسم.

وبعد أن كاد أن يترك النادي إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2023، ذكّر الجميع بأهمية وجوده في مانشستر سيتي في موسم 2023-24 بسلسلة من العروض الرائعة، إذ فاز فريقه بلقب الدوري الرابع على التوالي وهو أمر غير مسبوق.

13 | أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان والمغرب

لعب أشرف حكيمي لبعض فرق كرة القدم الرائعة على مر السنين، وهذا دليل على مدى جودته. الظهير الأيمن هو قوة كبيرة على الجانب الأيمن، وكان حيويًا لباريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى النادي في عام 2021.

هناك عدد قليل من المدافعين على هذا الكوكب فعالون مثل المغربي في عملية الهجوم، وهذا يسمح له بالمساهمة بالعديد من الأهداف والتمريرات الحاسمة لكل من النادي والمنتخب الوطني.

طوال ثلاث سنوات قضاها مع بطل الدوري الفرنسي، ساهم حكيمي في 35 هدفًا، وهو رقم قياسي سيكون معظم لاعبي خط الوسط سعداء به لو سجلوه.

12 | إيدير ميليتاو - ريال مدريد والبرازيل

في حين استغرق الأمر بعض الوقت في البداية لإحداث تأثير في ريال مدريد، فقد شهد الموسمان الأخيران ظهور إيدير ميليتاو كواحد من أفضل المدافعين في العالم.

كان لاعب نادي بورتو السابق مفعمًا بالحيوية لفريق الدوري الإسباني، وكان تأثيره على أرض الملعب واضحًا لأي شخص يتابعه، سواء كان في الهواء أو على الأرض، كان كالكابوس للمهاجمين على مدار العامين الماضيين.

11 | جون ستونز - مانشستر سيتي وإنجلترا

نجح جون ستونز في إحداث ثورة كاملة في مفهوم ما يمكن أن يقوم به قلب الدفاع، لكن في بعض الأحيان، بدا مستقبله في مانشستر سيتي قاتمًا، لكن هذا ليس هو الحال بالتأكيد هذه الأيام.

فهو الآن أحد أهم لاعبي غوارديولا، وسواء كان ذلك في خط الوسط حيث أمضى بعض الوقت في العام الماضي، أو في الدفاع، فسوف يستمر في العمل كأحد أهم اللاعبين سواء لناديه أو المنتخب.

10 | ألفونسو ديفيز - بايرن ميونخ وكندا

يبدو الأمر كما لو أن ألفونسو ديفيز موجود منذ ما يقارب عقدًا من الزمان، على الرغم من حقيقة أنه انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2019 فقط.

ولكن هذا يرجع إلى التأثير الهائل الذي أحدثه في مثل هذا الوقت القصير، إذ يعد الكندي أحد أسرع اللاعبين في كرة القدم العالمية

لقد كان لاعبًا مؤثرًا في بايرن منذ انضمامه للفريق، ولا يوجد ظهير أيسر في كرة القدم يضاهي مستواه الآن، لقد جعلته إنجازاته مع منتخب بلاده أسطورة في كندا أيضًا.

9 | ألساندرو باستوني - إنتر وايطاليا

كان سيموني إنزاغي هو من صنع أفضل دفاع في أوروبا في إنتر ميلان في الموسم الماضي، وكان أليساندرو باستوني الرائع هو محور هذا الدفاع.

يتمتع باستوني بقدرة رائعة على التحكم في الكرة، ويحافظ على الخط الخلفي محكم الغلق أمام الخصوم حتى عندما يتقدم للأمام في بعض المناسبات.

ساعدت مجموعة مهارات باستوني الفريدة فريق النيراتزوري على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، وحسم لقب السكوديتو العشرين للنادي في أبريل 2024 بفوزه على غريمه الشرس ميلان.

8 | ميكي فان دي فين - توتنهام هوتسبير وهولندا

ميكي فان دي فين هو أحد أصغر اللاعبين في هذه القائمة، ولكنه بلا شك كان بمرتبة اكتشاف منذ أن دفع توتنهام 43 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا آنذاك من فولفسبورغ في صيف عام 2023.

لقد كان أحد الأسماء الأساسية في قائمة فريق توتنهام الجديد بقيادة أنجي بوستيكوجلو، ويبدو أن ذلك ليس من قبيل المصادفة أن يتراجع مستواهم بمجرد إصابة الهولندي في أوتار الركبة في نوفمبر 2023.

7 | غابرييل - أرسنال والبرازيل

أمضى جابرييل 14 شهرًا دون ارتكاب ما تصفه شبكة أوبتا بأنه خطأ أدى إلى تسديدة للخصم، ناهيك بهدف، في المدة بين فبراير 2023 وأبريل 2024، على الرغم من لعبه كل دقيقة متاحة تقريبًا خلال هذه المدة.

يبدو أن البرازيلي الذي يلعب في أرسنال قد نضج على مدار الأشهر الـ12 الماضية، إذ وجه عدوانيته الفطرية لاستعادة الكرة في الوقت المناسب.

6 | يوسكو جفارديول | مانشستر سيتي وكرواتيا

كان التعاقد مع يوسكو جفارديول صفقة رائعة لمانشستر سيتي. كان الشاب استثنائيًا مع آر بي لايبزيج في موسم 2022-23، بالإضافة إلى قيادته مع كرواتيا في كأس العالم 2022، وأصبح أحد أكثر المدافعين المطلوبين في كرة القدم العالمية، وكان فريق بيب جوارديولا هو الذي فاز في سباق شديد التنافس.

برفقة مانشستر سيتي قدّم جفارديول نسخة أكثر قوة من نفسه تحت قيادة غوارديولا، وأصبح من المدافعين الهدافين في الدوري الإنجليزي.

5 | روبن دياز - مانشستر سيتي والبرتغال

كان روبن دياز لاعبًا حاسمًا في مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى الاتحاد في عام 2019. يمكنك حساب عدد المباريات السيئة التي خاضها على مدار السنوات الخمس الماضية، كما كان حيويًا في كل جزء من نجاح النادي منذ ذلك الحين.

كان دياز مسؤولًا إلى حد كبير عن حصول سيتي على أفضل دفاع في إنجلترا خلال موسم الفوز بالثلاثية في 2022-23، واستمر في هذا المستوى من الأداء في الموسم التالي، إذ ضمن سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

4 | ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول وإنجلترا

لقد تعرض ترينت ألكسندر أرنولد للكثير من الانتقادات على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك، فهو لا يزال أحد أفضل المدافعين على هذا الكوكب.

لم يتمكن غير عدد قليل من اللاعبين من إحداث ثورة في مركز ما بالطريقة التي فعلها في مركز الظهير الأيمن.

لقد تغير دوره بشكل كبير بسبب مستوياته في ذلك المركز، وهذا دليل على مدى موهبته الكبيرة، فهو قوي دفاعيًا واستثنائي في الهجوم.

3 | أنطونيو روديغر - ريال مدريد وألمانيا

كان أنطونيو روديغر يُنظر إليه بصفته أحد أفضل المدافعين في العالم خلال مدة وجوده في تشيلسي، وبعد مدة من التكيف خلال موسمه الأول في ريال مدريد، تحسن أداء الألماني بشكل كبير وكان مزيجه من القوة والسرعة هو ما يميزه عن غالبية اللاعبين في كرة القدم.

في الموسم الماضي، ضربت الإصابات دفاع ريال مدريد بشدة، ما زاد من أهمية روديغر لفريق كارلو أنشيلوتي، لقد ازدهر تحت الضغط.

2 | فيرجيل فان دايك - ليفربول وهولندا

ربما يكون فيرجيل فان دياك قد بلغ من العمر 33 عامًا في الصيف، لكنه لا يزال أحد أفضل المدافعين في العالم.

سيكون من الصعب العثور على أي قلب دفاع نجح في تحويل حظوظ فريق بالطريقة التي فعلها عندما انضم إلى ليفربول، وبدا لوقت أنه على وشك الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

بعد موسمين دون مستواه الرفيع، لعب فان دايك دورًا كبيرًا في قيادة ليفربول إلى أفضل حالاته في موسم 2023-24.

1 | وليام ساليبا - أرسنال وفرنسا

بعد عدة سنوات من الإعارة، تمكن ويليام ساليبا أخيرًا من الانضمام إلى الفريق الأول لأرسنال في موسم 2022-23، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين.

أصبح الفرنسي فورًا تقريبًا أحد أفضل المدافعين في إنجلترا، وعلى مدار العامين الماضيين، ازدهر ليصبح أفضل مدافع على هذا الكوكب.

بفضل سرعته المذهلة وقوته التي تمكنه من التغلب على أي شخص تقريبًا، لم يواجه ساليبا حتى الآن مهاجمًا يستطيع التفوق عليه في معركة فردية، فلقد كان قادرًا على إبقاء إيرلينج هالاند هادئًا في مناسبات متعددة خلال موسم 2023-24.