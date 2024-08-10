ينطلق الموسم الإنجليزي بمباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، وبطل كأس الاتحاد مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي التاريخي.

ستؤثر عدة أمور على تلك المواجهة التي ستكون أولى مباريات الموسم، من بينها الكثير من الغيابات في الطرفين وأرقام مختلفة من المباريات السابقة بينهما.

الأمور التي تؤثر في شكل المواجهة استعرضتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في التقرير التالي:

غيابات بالجملة

يعاني كلا الفريقين من غيابات عديدة قبل المواجهة المنتظرة بينهما، التي تعد تكرارًا لما تم في نهاية الموسم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

بالإضافة إلى ليني يورو وهويلاند، من المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد دون المدافعين هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف ولوك شاو وآرون وان بيساكا.

ستة غيابات قد تجعل الكفة تميل بشكل واضح نحو مانشستر سيتي، ولكن كتيبة بيب غوارديولا هي الأخرى تعاني من غيابات عديدة.

وقال غوارديولا، إن بعض لاعبيه سيظلون في إجازتهم الصيفية ولن يشاركوا مع الفريق بعد اللعب في نهائي بطولة "يورو 2024".

ومن بين هؤلاء يوجَد ثنائي الدفاع كايل ووكر وجون ستونز، بالإضافة إلى رودري وفيل فودين، وربما آخرون لم يُكشف عنهم بعد.

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أرقام تؤثر في المباراة

هذه هي المرة الثامنة في تاريخ بطولة الدرع الخيرية التي يتنافس فيها خصوم مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نفسهم في الموسم السابق، بعد العام 1957 (مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا)، و1977 (مانشستر يونايتد ضد ليفربول)، و1985 (إيفرتون ضد مانشستر يونايتد)، و1986 (إيفرتون ضد ليفربول)، و1988 (ليفربول ضد ويمبلدون)، و2007 (مانشستر يونايتد ضد تشيلسي) و2017 (آرسنال ضد تشيلسي).

هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يظهر فيها مانشستر سيتي في الدرع الخيرية على الرغم من فشله في الفوز بالبطولة في أي من الأعوام 2021 أو 2022 أو 2023.

ولم يسبقه لهذا الفشل سوى مانشستر يونايتد فقط (بين 1998 إلى 2001) بفوزه في البطولة خلال أربع سنوات متتالية.

فاز مانشستر يونايتد بالدرع الخيرية أكثر من أي فريق آخر (21) مرة، وفاز يونايتد بالكأس في آخر أربع مرات لعبها، وهذه هي المرة الأولى لهم منذ فوزهم 2-1 على ليستر سيتي في العام 2016 في أول مباراة لجوزيه مورينيو في منصبه.

كان كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وصيفًا للبطل تسع مرات في مباريات الدرع الخيرية، ومن يفشل في الفوز بالكأس هذا العام سيكون أول نادٍ يفعل ذلك في 10 مناسبات.

ساهم النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في تسعة أهداف خلال ست مباريات ضد مانشستر يونايتد، إذ سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة، ومع ذلك لم يسجل أي هدف حتى الآن في أربع مباريات على ملعب ويمبلي.