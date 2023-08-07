غوارديولا: خسرنا كأس الدرع الخيرية لأننا فزنا بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية
أدلى بيب غوارديولا بتصريحات مثيرة بعد خسارة فريقه بضربات الترجيح أمام آرسنال في كأس الدرع الخيرية، بعد التعادل الدرامي 1/1.
وقال غوارديولا ردا على سؤال بشأن خسارة الدرع الخيرية 3 مرات: "إنه ثالث نهائي نخسره على التوالي، أتعلم لماذا؟ لأننا فزنا بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية".
وتقدم كول بالمير لمانشستر سيتي بهدف رائع في الدقيقة 77، لكن كول بالمير سجل هدفا لآرسنال في الدقيقة 90+11، قبل أن يفوز الغانرز 4/1 بضربات الترجيح.
وانتقد المدرب الإسباني زيادة الدقائق للوقت بدل الضائع، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إن المباريات لن تنتهي حتى صباح الغد بهذا المعدل".
وكانت هذه أول مباراة بعدما أعلنت لجنة حكام كرة القدم للمحترفين في إنجلترا تطبيق القواعد الجديدة لتجنب إهدار الوقت، عن طريق احتساب كل الوقت الضائع خلال احتفالات الأهداف، والتبديلات، وكذلك الإصابات.
وتهدف اللوائح الجديدة لزيادة وقت اللعب الفعلي.
وقال غوارديولا: "علينا التعود على هذا، الآن لن تكون لدينا مباريات مدتها 90 دقيقة، ستكون 100 دقيقة، هذا أمر مؤكد".
وتابع المدرب الإسباني: "كنا سنفوز 1/0، كان لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير لتمديد الوقت بدل الضائع لـ8 دقائق، لكنه سؤال جيد للمجلس الدولي وجميع الأشخاص؛ لأنهم لا يتشاورون مع المدربين، ولا يتشاورون مع اللاعبين".
أما ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، فقال عن التتويج بكأس الدرع الخيرية: "إنه شعور رائع، لا أعتقد أنه سيكون أفضل بكثير من الفوز بكأس في ويمبلي ضد أفضل فريق في العالم".
وأضاف: "أظهرنا تصميمًا حقيقيًا وقاتلنا واستحقينا الفوز في المباراة، إنه رائع، سبب وجودنا هنا هو الفوز بالألقاب لهذا النادي وإنجاحه، لقد رأيت الكثير من الناس السعداء والفخورين".
وأكد: "أردت الحصول على هذا الكأس في أسرع وقت ممكن ثم التفكير في الكأس التالية، علينا الاستعداد لمباراة نوتنغهام فورست بالطريقة الصحيحة والاستعداد لها".
وسيلعب مانشستر سيتي مع بيرنلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
وسيكون مانشستر سيتي على موعد مع التتويج بلقب خامس عندما يلاقي إشبيلية في كأس السوبر الإسباني يوم 16 أغسطس.