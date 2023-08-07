غوارديولا: خسرنا كأس الدرع الخيرية لأننا فزنا بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية

وتابع المدرب الإسباني: "كنا سنفوز 1/0، كان لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير لتمديد الوقت بدل الضائع لـ8 دقائق، لكنه سؤال جيد للمجلس الدولي وجميع الأشخاص؛ لأنهم لا يتشاورون مع المدربين، ولا يتشاورون مع اللاعبين".

أما ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، فقال عن التتويج بكأس الدرع الخيرية: "إنه شعور رائع، لا أعتقد أنه سيكون أفضل بكثير من الفوز بكأس في ويمبلي ضد أفضل فريق في العالم".

وأضاف: "أظهرنا تصميمًا حقيقيًا وقاتلنا واستحقينا الفوز في المباراة، إنه رائع، سبب وجودنا هنا هو الفوز بالألقاب لهذا النادي وإنجاحه، لقد رأيت الكثير من الناس السعداء والفخورين".

وأكد: "أردت الحصول على هذا الكأس في أسرع وقت ممكن ثم التفكير في الكأس التالية، علينا الاستعداد لمباراة نوتنغهام فورست بالطريقة الصحيحة والاستعداد لها".

وسيلعب مانشستر سيتي مع بيرنلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسيكون مانشستر سيتي على موعد مع التتويج بلقب خامس عندما يلاقي إشبيلية في كأس السوبر الإسباني يوم 16 أغسطس.