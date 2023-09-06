بدلا من قائدة المنتخب.. إسبانيا تمنح شقيقة إيكاردي وساما ملكيا عن طريق الخطأ

وتم إجراء تصحيح في نسخة اليوم الأربعاء، من الجريدة الرسمية لتكريم إيفانا التي رفعت كأس العالم للسيدات لأول مرة لإسبانيا في أستراليا ونيوزيلندا، الشهر الماضي.

وتفاعلت إيفانا إيكاردي، النجمة الأرجنتينية المقيمة في مايوركا والتي شاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع الإسبانية، مع هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت إيكاردي بعد أن شاركت متابعيها صورة من الجريدة الرسمية تحمل اسمها "هل حدث ذلك بالفعل! كيف ارتكبوا مثل هذا الخطأ".

وعبرت أندريس مدافعة ريال مدريد عن سخريتها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر بصورة لسبايدر مان وهو يشر لسبايدر مان آخر.

لكن إيفانا لم تكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه القائمون على قائمة المكرمين.