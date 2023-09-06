بدلا من قائدة المنتخب.. إسبانيا تمنح شقيقة إيكاردي وساما ملكيا عن طريق الخطأ
أبدى المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، اليوم الأربعاء، "أسفه الشديد" بعد أن كرمت الحكومة الإسبانية عن طريق الخطأ النجمة إيفانا إيكاردي، شقيقة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بدلًا من القائدة الفائزة بكأس العالم للسيدات إيفانا أندريس بمنحها وسام الاستحقاق الرياضي الملكي.
وقال المجلس في بيان رسمي، إن ما حدث "خطأ بشري" وأبدى "أسفه الشديد" بعد نشر هذا التكريم في عدد أمس الثلاثاء من الجريدة الرسمية الإسبانية.
وتم إجراء تصحيح في نسخة اليوم الأربعاء، من الجريدة الرسمية لتكريم إيفانا التي رفعت كأس العالم للسيدات لأول مرة لإسبانيا في أستراليا ونيوزيلندا، الشهر الماضي.
وتفاعلت إيفانا إيكاردي، النجمة الأرجنتينية المقيمة في مايوركا والتي شاركت في العديد من برامج تلفزيون الواقع الإسبانية، مع هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت إيكاردي بعد أن شاركت متابعيها صورة من الجريدة الرسمية تحمل اسمها "هل حدث ذلك بالفعل! كيف ارتكبوا مثل هذا الخطأ".
وعبرت أندريس مدافعة ريال مدريد عن سخريتها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر بصورة لسبايدر مان وهو يشر لسبايدر مان آخر.
لكن إيفانا لم تكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه القائمون على قائمة المكرمين.
وحمل اسم لاعبة الوسط أيتانا بونماتي، أفضل لاعبة في كأس العالم وأفضل لاعبة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، خطأ إملائيًّا في نسخة أمس الثلاثاء من الجريدة الرسمية.
ويتزامن هذا الخطأ الفادح مع فضيحة أخرى بطلها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.
وأثار روبياليس عاصفة من الجدل في البلاد وخارجها بعد أن قبل اللاعبة جيني إيرموسو في شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني قبل نحو أسبوعين. وأقيل المدرب خورخي بيلدا، الذي يعتبر حليفًا وثيقًا لروبياليس، أمس الثلاثاء، بعد عشرة أيام من إيقاف الاتحاد الدولي (الفيفا) لرئيس الاتحاد الإسباني بسبب تصرفه غير لائق.