خطأ كارثي.. خوان غارسيا يمنح ريال أوفييدو هدفا خرافيا ضد برشلونة (فيديو)

فجّر الدولي الإسباني، خوان غارسيا، حارس مرمى برشلونة موجة من التفاعلات في أوساط مشجعي فريقه بعد ارتكابه خطأ كارثيا تسبب في تلقيه هدفا غريبا في المباراة التي تجري حاليا بين الفريق الكتالوني وريال أوفييدو.

ويستضيف ريال أوفييدو، الذي جمع 3 نقاط فقط من 5 مباريات بعد فوز و4 هزائم، برشلونة حامل اللقب في الجولة السادسة من الليغا.

وفرض رجال المدرب هانزي فليك سيطرة كلية على مجريات اللعب وكانوا قريبين جدا من المرمى، لكن الحارس إيسكانديل تصدى للعديد من الكرات خصوصا في الدقيقتين 18 و21 بعد تسديدتين رائعتين من ماركوس راشفورد.

ومقابل التصديات المذهلة لحارس مرمى أوفييدو، خيب خوان غارسيا آمال جماهير الفريق الكتالوني بعد خطأ كارثي في الدقيقة 30 عند محاولته ابعاد الكرة خارج مناطق الجزاء.

وفي هجمة لريال أوفييدو تدخل غارسيا لإبعاد الكرة وغادر مناطق الجزاء ثم أراد المحافظة على الكرة وتمريرها إلى أحد زملائه، لكنه أخطأ في التمرير ليتلقى لاعب وسط ريال أوفييدو ألبرتو رينا "هدية" غير منتظرة ويسدد في الشباك الخالية.

وسدد ألبرتو رينا كرة قريبة من دائرة منتصف الملعب بطريقة رائعة ليمنح ريال أوفييدو هدفا خرافيا من مسافة بعيدة معلنا التقدم (1 ـ 0).

وكان حارس مرمى ريال أوفييدو آرون إيسكانديل بطل الشوط الأول للمباراة بتصديات حاسمة منحت فريقه حتى الآن التقدم (1 ـ 0).